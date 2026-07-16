Örök vitaforrás a klíma használata a munkahelyeken

vita;iroda;légkondicionáló;

2026-07-16 11:24:00 CEST

Nyáron sok munkahelyen ugyanaz a vita ismétlődik: valaki fázik, mások szerint viszont elviselhetetlen a meleg. A légkondicionáló nemcsak konfliktusokat okozhat az irodában, hanem bizonyos egészségügyi problémák kialakulásában is szerepet játszhat, ha nem megfelelően használják.

A nyári hőhullámok idején a légkondicionáló szinte nélkülözhetetlenné válik az irodákban, üzletekben és otthonokban. A kellemes hőmérséklet javíthatja a koncentrációt, növelheti a munkavégzés hatékonyságát és csökkentheti a hőség okozta rosszullétek kockázatát. Ugyanakkor a nem megfelelő használat kellemetlen tüneteket és akár tartós egészségügyi problémákat is okozhat – nyilatkozta a Népszavának Vass Blanka háziorvos.

Sokan emlegetik a „légkondibetegséget”, amely valójában nem egy konkrét kórkép, hanem többféle panasz gyűjtőneve. A túl hidegre állított berendezés, a rossz légáramlás vagy az elhanyagolt készülék egyaránt hozzájárulhat bizonyos tünetek kialakulásához.

„A leggyakoribb panaszok közé tartozik a torokfájás, az orrszárazság, a rekedtség, a szem irritációja és a fejfájás. Sokan számolnak be nyak-, váll- vagy hátfájdalomról is, amikor hosszabb időn keresztül közvetlenül rájuk fúj a hideg levegő. A hirtelen lehűlés miatt az izmok megfeszülhetnek, ami akár napokig tartó fájdalmat okozhat.”

„Sokan tapasztalják azt is, hogy egész nap légkondicionált helyiségben dolgozva estére kimerültebbnek érzik magukat. Ennek oka lehet a száraz levegő, a nem megfelelő szellőztetés vagy az, hogy a szervezet folyamatosan alkalmazkodni próbál a mesterséges környezethez.”

A légkondicionálók másik veszélye a nem megfelelő karbantartás. A háziorvos arról beszélt, hogy az elhanyagolt szűrőkben por, pollen, penészgombák és baktériumok szaporodhatnak el, amelyek légúti irritációt vagy allergiás tüneteket válthatnak ki. Hozzátette, a rosszul tisztított klímaberendezések növelhetik az asztmás és allergiás panaszok kialakulásának esélyét, különösen az arra érzékeny embereknél.

A szakember szerint az egyik leggyakoribb hiba, hogy túl nagy a különbség a kinti és a benti hőmérséklet között. Az ideális eltérés általában 6-8 Celsius-foknál nem több, mert a szervezetet megterhelheti a gyakori hőmérséklet-változás.

A túl alacsony páratartalom kiszáríthatja a nyálkahártyákat, ami csökkentheti azok természetes védekezőképességét a vírusokkal és baktériumokkal szemben.

A légkondicionáló körüli viták különösen gyakoriak a munkahelyeken. Míg egyesek kellemesnek érzik a 22 fokos irodát, mások már pulóverben ülnek ugyanabban a helyiségben. „A nők és a férfiak hőérzete között gyakran jelentős különbség lehet, de az életkor, az egészségi állapot vagy akár az öltözködés is befolyásolja, ki milyen hőmérsékletet tart komfortosnak. A feszültségek megelőzésének kulcsa a kompromisszum. Érdemes közösen meghatározni egy mindenki számára elfogadható hőmérsékletet, amely általában 24–26 Celsius-fok között mozog. Fontos az is, hogy a hideg levegő ne közvetlenül a dolgozókra áramoljon.” A konfliktusok csökkentését segítheti a munkaállomások átrendezése vagy a légterelők használata is. Aki fázósabb, könnyebben alkalmazkodhat egy vékony kardigánnal vagy sállal, míg a melegebb hőmérsékletet kedvelők számára ventilátor jelenthet kiegészítő megoldást. A nyílt kommunikáció sokkal hatékonyabb, mint a „termosztátháború”, amikor a kollégák egymás után állítgatják a készüléket anélkül, hogy megbeszélnék az igényeiket.

Az egészségügyi problémák megelőzésében a rendszeres karbantartás is kulcsszerepet játszik. A szűrők tisztítása, a készülék fertőtlenítése és az időszakos szakember általi ellenőrzés nemcsak a hatékony működést biztosítja, hanem csökkenti a légúti panaszok kialakulásának esélyét is.