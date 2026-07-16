Légkondicionálót kapott a véradókamion

A nyári hónapokban fontos a helyiségek hatékony légkondicionálása: a nagy hőségben ugyanis igen megterhelő az emberi szervezet számára a véradás. Ez sokszor okozott gondot a Magyar Vöröskereszt számára - és ebben segített most az LG magyarországi képviselete.