Nyáron sok munkahelyen ugyanaz a vita ismétlődik: valaki fázik, mások szerint viszont elviselhetetlen a meleg. A légkondicionáló nemcsak konfliktusokat okozhat az irodában, hanem bizonyos egészségügyi problémák kialakulásában is szerepet játszhat, ha nem megfelelően használják.
Ám a jelek szerint ennél is sokkal több forrást kellene fordítani erre a területre.
A közeljövőben rendeletekkel kötelezik a légkondicionált üzleteket arra, hogy tartsák becsukva ajtóikat, és csökkentsék a világító reklámokat az energiatakarékosság érdekében - közölte a francia energiaügyi miniszter.
Bár egy hűtött helyiségben kevesebb a por és pollen, a mindig ugyanoda fújt hideg levegő több problémát is okozhat.
Torok- és fejfájást, de akár ízületi gyulladást is okozhat, ha sokáig és túl hidegben ülünk.
A vendéglátóhelyeken kormányrendelet tiltja a benti levegőt keringető berendezések használatát, az irodákban csak ajánlott a klímaberendezések fertőtlenítése és az intenzív szellőztetés.
100 szakértő állította össze azt a jelentést, amelyben a klímaváltozás legfőbb jellemzőit mutatják be, kiemelve az egészségügyi hatásokat.
Nyáron sok munkahelyen okoz szinte állandó problémát: levegő legyen vagy hideg.
Torok- és fejfájást, de akár ízületi gyulladást is okozhat a légkondicionálás.
Sok bajt okozhat, ha a légkondicionáló berendezés ránk fújja a hideg levegőt. A felsőlégúti megbetegedéseken, kötőhártya-gyulladáson túl mozgásszervi panaszaink is lehetnek, de jó hír, hogy utóbbiak ellen könnyen lehet védekezni.
A hőség miatt jelentősen megnőtt a ventilátorok, klímaberendezések forgalma - erről számoltak be az áruházláncok.
A nyári hónapokban fontos a helyiségek hatékony légkondicionálása: a nagy hőségben ugyanis igen megterhelő az emberi szervezet számára a véradás. Ez sokszor okozott gondot a Magyar Vöröskereszt számára - és ebben segített most az LG magyarországi képviselete.
A közösségi finanszírozás rendszerében ezúttal két olasz tervező által megálmodott légkondicionáló bukkant fel. A Geizeer nem vállalja magára a lakás teljes hűtését, mindössze annyit ígér, hogy az ember közvetlen környezetében elviselhetőbbé teszi a hőséget.