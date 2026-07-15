Segíteni akartak rajta, megharapta a mentőst egy nő egy hazai fesztiválon

fesztivál;mentők;Országos Mentőszolgálat;harapás;

2026-07-15 11:45:00 CEST

A fellépő zenekar megszakította koncertjét, miután észrevették, hogy az első sorban valaki rosszul lett. Kiemelték a tömegből, mentőautóba tették, ekkor a fiatal nő agresszívvá vált, megrúgta a biztonsági őrt és az egyik mentőápolót, majd a mentőgépkocsi-vezető karjába is beleharapott. Az ügyben feljelentés történt.

Nem mindennapi történetet osztott meg szerdán az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán. Azt írták, a közelmúltban egy zenei fesztiválon az egyik színpadnál a fellépő zenekar megállította a koncertjét, miután arra lettek figyelmesek, hogy az első sorban egy fiatal nő rosszul lett.

A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a helyszínt biztosító mentők a biztonsági őrök segítségével emelték ki a tömegből a botladozó nőt, majd a mentőautóban megkezdték az ellátását. Ekkor azonban a nő agresszívvá vált: szitkozódni kezdett, megrúgta a biztonsági őrt és az egyik mentőápolót, majd a mentőgépkocsi-vezető karjába is beleharapott.

A mentőknek végül sikerült megnyugtatniuk az illuminált állapotban lévő nőt, akit stabil állapotban kórházba szállítottak. A kórházban ellátták a megharapott mentős sérülését is. Az Országos Mentőszolgálat közlése szerint az ügyben feljelentés történt.