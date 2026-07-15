Orbán Viktor családtagjaival nézhette a futball-világbajnokság dallasi elődöntőjét

Orbán Viktor volt miniszterelnök viszonylag hosszú ideig látható egy ismert streamer, IShowSpeed egyik videójának hátterében, amint egy elődöntőt néz a lelátóról Dallasban – írta Facebook-posztjában Panyi Szabolcs újságíró.
Panyi szerint a politikus balján ülő, piros sapkás férfi arcszőrzete és a csádi missziós történetből ismert stílusa alapján jó eséllyel Orbán Gáspár lehet. A kamerához közelebb Orbán Viktor veje, Szokira Tamás is viszonylag jól kivehető.
Orbán Viktor jobbján egy öltönyös, szemüveges vagy napszemüveges férfi ült. Egy népszerű TikTok-videóban Mészáros Lőrincet vélték felfedezni benne, Panyi Szabolcs azonban azt írta, őt nem győzte meg ez az azonosítás. Az újságíró szerint a videó minősége és felbontása nem a legjobb. Abban bízik, hogy később más felvételek is előkerülnek, amelyek alapján a férfit teljes bizonyossággal azonosítani lehet.
A mérkőzésen Spanyolország magabiztos játékkal, 0-2-re verte a tanácstalanul játszó francia válogatottat, ezzel pedig bejutott a döntőbe.Franciaország–Spanyolország 0-2 – Vb-elődöntő percről percre