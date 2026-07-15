Első fokon pert nyert a Magyar Hang, a Krausz Ferenc-féle Élvonal Alapítvány tényleg titkolta a több mint 260 milliárd forintos szerződést

sajtóper;Magyar Hang;Krausz Ferenc ;Élvonal Alapítvány;

2026-07-15 15:43:00 CEST

A bíróság nem kötelezte helyreigazításra a lapot amiatt, hogy titkoltnak nevezte a Krausz Ferenc vezette alapítvány 261,7 milliárd forintos finanszírozási szerződését.

Elutasította a Fővárosi Törvényszék az Élvonal Alapítvány és Krausz Ferenc helyreigazítási keresetét a Magyar Hanggal szemben - írja a lap. A felpereseket a perköltség megfizetésére is kötelezték, az első fokú ítélet azonban még nem jogerős.

A pert azért indították, mert a Magyar Hang titkosnak nevezte azt a finanszírozási szerződést, amely alapján az egykori Kulturális és Innovációs Minisztérium 261,7 milliárd forintot juttatott a Krausz Ferenc által vezetett Élvonal Alapítványnak. Mint ismert, a megállapodást alig két hónappal a választások előtt kötötték, előtte nem írtak ki pályázatot.

A szerződést közérdekű adatigényléssel egy magánszemély kérte ki az alapítványtól. Krausz Ferenc korábban megtagadta, hogy a dokumentumot a sajtó rendelkezésére bocsássa, és arról beszélt, hogy az alapítványnak nincs joga nyilvánosságra hozni, de az új kormány kérésére vagy utasítására ezt megtenné.

A bíróság indoklása szerint a titkolózásra vonatkozó közlés nem volt valótlan. A törvényszék arra hivatkozott, hogy a közvéleményt a szerződés megkötése után nem tájékoztatták automatikusan a jelentős közpénzkiadásról, sajtóérdeklődésre és közérdekű adatigénylésre pedig csak kormányzati hozzájárulással adhattak tájékoztatást annak részleteiről.

Magyar Péter miniszterelnök a korábbi cikk megjelenése után bejelentette, hogy a Tisza-kormány felbontja az alapítvánnyal kötött finanszírozási szerződést, és visszaköveteli a már átutalt pénzt. A Magyar Hang értesülése szerint később tárgyalások kezdődtek az alapítvány képviselőivel - ám a jövővel kapcsolatos elképzelésekről egyelőre nincs információ.