Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter

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2026-07-15 13:48:00 CEST

A kínai BYD-nél kap fontos pozíciót.

Lemond parlamenti mandátumáról a volt külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter a közösségi oldalán azt írta, ennek oka, hogy rendkívül megtisztelő ajánlatot kapott a világgazdaság egyik meghatározó vállalatától egy nemzetközi pozíció betöltésére. Ez pedig nem más, mint a BYD, amelynek a korábbi tárcavezető lesz a külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetője.

Szijjártó Péter egyetemistaként, 1998-ban lépett be a Fidesz győri szervezetébe, és még abban az évben önkormányzati képviselővé választották. A 2002-es országgyűlési választáson parlamenti mandátumot szerzett, majd a párt egyik legismertebb politikusa lett. 2006 és 2010 között a Fidesz kommunikációs igazgatójaként dolgozott, a második Orbán-kormány megalakulása után pedig Orbán Viktor miniszterelnök szóvivője lett. 2012-ben külügyi és külgazdasági államtitkárrá nevezték ki, 2014-ben előbb külgazdasági és külügyi államtitkárként, majd szeptembertől külgazdasági és külügyminiszterként folytatta pályáját.

Minisztersége alatt a magyar külpolitikában hangsúlyosabbá vált a gazdasági kapcsolatok építése és az Oroszországgal fenntartott együttműködés. Szijjártó Péter az ukrajnai háború kezdete után is többször találkozott és tárgyalt Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel. A vele fenntartott kapcsolata miatt a mai napig éles bírálatok érik a politikust.