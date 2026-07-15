Két év alatt három munkás is lezuhant a Semmelweis Egyetem egyik intézetének felújításakor, mindegyik esetet büntetőeljárásban vizsgálják

zuhanás;munkahelyi baleset;Semmelweis Egyetem;foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés;

2026-07-15 18:26:00 CEST

Az Épkar Zrt. ugyanakkor azt állítja, hogy nem felelős a balesetekért.

Három zuhanásos munkabaleset történt két éven belül a Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetének felújításán, de egyelőre egyik esetnek sincs felelőse - írja az Átlátszó.

Mindhárom sérültet a kivitelezésbe bevont alvállalkozók foglalkoztatták, a rendőrség pedig foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt folytat nyomozást.

Az egyik baleset 2025 márciusának végén történt. Egy bontási munkákkal megbízott férfi a munkaterület feletti padlástérben tartózkodott, amikor beszakadt alatta a födém, és mintegy 7 métert zuhant. A kormányhivatal ezután felfüggesztette a munkavégzést a padlásfödémen, mert nem állt rendelkezésre leesés elleni egyéni védőeszköz. Előírta azt is, hogy a födém alatt senki ne dolgozzon vagy közlekedjen, amíg felette munkát végeznek.

2025 szeptemberében egy másik alvállalkozói dolgozó a bonctermi szárny felújításakor esett át egy födémáttörésen. Az Átlátszó értesülése szerint a lezárt munkaterületen megbontotta az áttörést körülvevő védőkorlátot, majd saját tesúlyától beszakadt alatta az azt fedő farostlemez. Mentőt hívtak hozzá, a kórházból azonban saját felelősségére távozott.

A harmadik eset 2026. május 14-én történt. Az Épkar Zrt. egyik alvállalkozójának alkalmazottja az első munkanapján szenvedett zuhanásos balesetet az építkezésen.

A generálkivitelező szerint a történtekért nem a társaság felel. Az Épkar Zrt. a baleseteket egészségügyi problémával, illetve az érintett munkások szabályszegő magatartásával magyarázta.

Az intézet teljes körű, csaknem 8000 négyzetmétert érintő rekonstrukciója a Semmelweis Egyetem gyakorlati orvosképzésének fejlesztését szolgáló program része. Az egyetem 2022-ben több mint 5,5 milliárd forint uniós támogatást nyert a programra. A felújítás eredetileg nettó 2,6 milliárd forintba került, de a kivitelezés közben feltárt szerkezeti problémák miatt az összeg közel 400 millió forinttal nőtt, és végül meghaladta a nettó 3 milliárd forintot.