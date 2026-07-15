„Nem voltunk erőszakosak, durvák, kegyetlenek” – A rendőrség azt állítja, járőrei jogszerűen jártak el a százhalombattai intézkedés során

igazoltatás;rendőri intézkedés;Százhalombatta;kényszerintézkedés;

2026-07-15 17:40:00 CEST

Az intézkedés pontos körülményeit büntetőeljárásban vizsgálja a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség.

Nem tartja megalapozottnak a július 8-i százhalombattai intézkedéssel kapcsolatban megjelent bírálatokat a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, B. Tamást július 8-án négy rendőr állította meg, mert igazoltatni akarták. A rendőri jelentések alapján a férfi ellenszegült, megpróbálta kivonni magát az intézkedés alól, majd elfutott.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatásában azt írta, a rendőrök egy autó sofőrjét ellenőrizték. A férfi zavartan viselkedett, nem működött együtt, és aktívan ellenállt. Miután a figyelmeztetés ellenére sem hagyott fel az ellenszegüléssel, a járőrök kényszerítő eszközt alkalmaztak vele szemben. Bár több hírportál arról számolt be, hogy az intézkedés alá vont férfit bántalmazták, újra kellett éleszteni, majd kómába került, a közösségi médiában a hozzátartozók is megszólaltak, a rendőrség visszautasítja, hogy az intézkedő járőrök erőszakosan, durván vagy kegyetlenül jártak volna el. A jogszabályok az ellenszegülés megtörésére lehetővé teszik testi kényszer, vegyi eszköz, sokkoló és bilincs alkalmazását.

Az intézkedés pontos körülményeit büntetőeljárásban vizsgálja a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség. A rendőrség erre hivatkozva további részleteket nem közölt az ügyről.