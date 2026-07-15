Azonnali hatállyal lemondott Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke

lemondás;Magyar Atlétikai Szövetség;Gyulai Miklós;

2026-07-15 18:56:00 CEST

Távozik a felügyelőbizottság három tagja, Czeglédi Katalin, Képes Lóránt és Németh Attila, valamint a szövetség két elnökségi tagja, Oroszi Zsuzsanna és Kriszt Balázs is.

Azonnali hatállyal lemondott Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) elnöke. A sportvezető korábban szeptember 1-jére tervezte, szerdán azonban a tagszervezeteknek küldött levelében bejelentette, hogy előrehozta a távozását - tájékoztat a honlapján a MASZ.

A közlemény szerint lemondott a felügyelőbizottság három tagja, Czeglédi Katalin, Képes Lóránt és Németh Attila is, azzal az indoklással, hogy a magyar atlétika egyéni érdekekből való szétveréséhez nem kívánnak asszisztálni, így a testület működésképtelenné vált.

Gyulai Miklós emlékeztetett, eredetileg azért jelentette be szeptemberi hatályú távozását, hogy lehetőséget teremtsen a Magyar Atlétikai Szövetség vezető testületeinek teljes körű megújítására, miközben a nyári versenyszezon zavartalan lebonyolítását is biztosítani kívánta. Felidézte, hogy az elmúlt években a magyar atlétika jelentős fejlődésen ment keresztül: megvalósultak a létesítményfejlesztések, Budapest sikeresen rendezett világbajnokságot, és a sportág korábban nem látott forrásokhoz jutott. Ugyanakkor szerinte az utóbbi időszakban az eredmények objektív értékelése helyett egyre inkább személyes érdekek mentén zajló támadások és forráselosztási viták határozták meg a szövetség működőképességét, ezért azt közölte, nem kíván asszisztálni ahhoz a folyamathoz, amely véleménye szerint a magyar atlétika és a szövetség „legpartikulárisabb személyes érdekek mentén történő szétveréséhez” vezet.

A szerinte „pontatlan, félrevezető és valótlan állításokat tartalmazó hírekre, valamint személyes ambíciókból indított támadásokra” nem kíván építkezéssel válaszolni, mert – mint közölte, a rombolásban nem partner.

Gyulai Miklós szerint az elmúlt hetekben olyan kampány indult, amely személyét és a jelenlegi vezetést támadta, és szerinte ezzel nem nekik, hanem a teljes magyar atlétikai közösségnek okozott kárt, ezért hozta előre a lemondását július 15-i hatállyal. A levél szerint vele együtt két elnökségi tag, Oroszi Zsuzsanna és Kriszt Balázs is távozik.

Az elnökségi tagok lemondásával Gyulai Miklós teljes tisztújítást sürget, hogy a magyar atlétikai közösség dönthessen a szövetség új vezetéséről.