Medián: Orbán Viktort a magyarok 69 százaléka nem szeretné többé fontos politikai szerepben látni

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2026-07-16 07:58:00 CEST

A Tisza-kormány miniszterei közül Magyar Péter, Vitézy Dávid, Orbán Anita és Kapitány István a legnépszerűbbek, az ő szerepvállalásukat helyeslők aránya még a Tisza Párt támogatottságának mértékét is meghaladja, a legmegosztóbb tárcavezető pedig Ruszin-Szendi Romulusz – derül ki a közvélemény-kutató friss felméréséből.

A Tisza-kormány összes minisztere közül Magyar Péter a legismertebb, mellette Ruszin-Szendi Romuluszt, Vitézy Dávidot, Orbán Anitát és Kapitány Istvánt ismerik viszonylag sokan, a felnőtt lakosság több mint négyötöde – derül ki a Medián legfrissebb közvélemény-kutatásából, amelynek eredményeit a HVG ismertette.

Az összes új miniszter nevét a népesség több mint 30 százaléka hallotta már. A tárcavezetők viszonylag magas ismertsége egybecseng azzal is, hogy az egyre intenzívebb politikai érdeklődés a választások óta sem csillapodott: még júniusban is több mint háromnegyedes többség vallotta magáról azt, hogy legalább közepes mértékben érdeklődik a közügyek iránt, 41 százalék ráadásul nagyon.

Minden újonnan megválasztott miniszter esetében többen vannak a támogatók, mint az elutasítók. A legnépszerűbbek Magyar Péter, Vitézy Dávid, Orbán Anita és Kapitány István – az ő szerepvállalásukat helyeslők aránya még a Tisza Párt támogatottságának mértékét is meghaladja –, de az emberek legalább fele Forsthoffer Ágnest, Ruszin-Szendi Romuluszt és Ruff Bálintot is alkalmasnak tartja „fontos politikai szerepre”.

Ha kizárólag azoknak a véleményét vesszük figyelembe, akik ismerik az adott politikust, akkor Kátai-Németh Vilmost és Vitézy Dávidot kedvelik a legtöbben: az őket ismerők 82-82 százaléka szívesen látja őket fontos politikai szerepben. Bár egyik miniszter esetében sem beszélhetünk komoly elutasítottságról, a legtöbb ellenérzés Ruszin-Szendi Romulusszal és Magyar Péterrel szemben van, a népesség negyede nem látja őket szívesen fontos politikai szerepben.

A Medián márciusi felmérése óta Orbán Viktort 15 százalékponttal kevesebben, Magyar Pétert pedig 22 százalékponttal többen kedvelik. A volt miniszterelnököt, a Fidesz jelenlegi elnökét a magyarok több mint kétharmada (69 százalék) nem látná szívesen többé fontos politikai szerepben, és csak bő egynegyedük támogatja továbbra is.

Orbán Viktor elutasítottsága a Tisza Párt szavazóinak körében a legnagyobb (96 százalék), míg a jelenlegi kormányfőt a teljes szavazókorú népességben immár 18 százalékosra apadt Fidesz-szavazóbázisnak 87 százaléka utasítja el, Orbán Viktor politikai szerepvállalása mellett viszont továbbra is kitart 94 százalékuk.

A kisebb pártok szavazói és a pártpreferenciával nem rendelkezők körében is népszerűbb Magyar Péter, mint Orbán Viktor, a jelenlegi miniszterelnököt majdnem kétszer annyian kedvelik, mint ahányan nem, a korábbi kormányfőt viszont ebben a körben kicsivel többen utasítják el, mint ahányan támogatják.