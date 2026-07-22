Luxi Marci szállodái

szálloda;számla;Nagy Márton;luxizás;

2026-07-22 06:00:00 CEST

Több hírfelületen olvastam, hogy Nagy Márton igencsak szeretett közpénzen luxusszállodákban szunyókálni. Bírósági perből szerzett adatokból megtudható, hogy az exminiszter egy 2025. májusi, kétéjszakás útja során a szállásköltség 1 millió 442 ezer 396 forintra rúgott, ami éjszakánként 721 ezer forintos átlagárat jelent.

A legérdekesebb (és legrészletesebb) tétel egy 2024. novemberi, négyéjszakás útról maradt fenn, amelynek teljes szállásköltsége 3 millió 325 ezer 597 forint volt, vagyis éjszakánként átlagosan 831 ezer 399 forintot fizettek a miniszter kényelméért.

A minisztérium a hivatalos célállomásként minden esetben Brüsszelt jelölte meg, ahol az uniós gazdasági és pénzügyminiszterek tanácsának (Ecofin) ülésein vett részt a tárcavezető. Antwerpen, amely autóval 40–50, csúcsforgalomban akár 80–100 percre fekszik az uniós intézményeknek otthont adó Schuman tértől, nem szerepelt a hivatalos beszámolókban.

Be is fejezem a felsorolást, mert innentől egy privát utazásom – egyáltalán nem olcsó – szállásköltségét ismertetem a kedves olvasóval. Két éve júliusban – a vejemmel és a legnagyobb unokámmal – abban a szerencsében volt részünk, hogy tudtunk jegyet szerezni a labdarúgó-Európa-bajnokság egyik berlini meccsére, a török–holland negyeddöntőre. Óriási volt az érdeklődés, már csak azért is, mert a német fővárosban – hivatalosan – kb. 400 ezer török él (ehhez jöttek még néhány tízezren az anyaországból), így aztán a szegény hollandusok a metropolis utcáin, a kocsmákban és a stadionban is abszolút kisebbségben voltak. (A történelmi hűség kedvéért: Hollandia–Törökország 2:1.)

Repülőjegyünk volt, meccsjegyünk volt, szállásunk viszont nem. Későn kezdtünk bele a keresésébe, csak a centrumtól távol tudtunk volna kedvező áron megszállni. A belvárosi motelek, apartmanok a foci-Eb miatt százszázalékos telítettséggel üzemeltek, nem maradt más hátra: foglaltunk két szobát a kiváló környezetben lévő Sheraton Berlin Grand Hotelben.

Vettünk egy nagy levegőt, mivel egy szoba ára éjszakánként (reggelivel) 300 EUR volt, ami az akkori forint/euró árfolyamon kb. 120 ezer forintnak felelt meg. Természetesen nagyon drágának találtuk, de tisztában voltunk azzal is, hogy egy gigasportesemény időszakában a szállodai árak meglódulnak. Nem volt mit tenni, bevállaltuk a magas költséget. A szálloda egyébként remek volt: tisztaság, rend, udvariasság és szolid elegancia a jellemző, ami el is várható egy ötcsillagos besorolású hotelben.

Mindezt csak azért írtam le, hogy szembeállítsam a közpénzen elszállásolt Nagy Márton hotelköltségeivel a mi költéseinket.

Engedékeny leszek, szorozzuk meg a berlini Sheraton egyéjszakás, a foci-Eb miatt felturbózott szobaárát kettővel, tehát egy éjszaka kerüljön a miniszternek (illetve nekünk, adófizetőknek) 600 euróba, ami 400-as árfolyamon 240 ezer forint/éj/ szoba. Miként lehet, hogy Nagy Márton ennek a háromszorosáért (!) 700–800 ezer forintért szundizott éjszakánként?!

Azt gondolom, hogy ez a mérték minden körülmények között elfogadhatatlan, és alapos magyarázatra szorul. Az meg súlyosító körülmény, hogy egy csóró ország pökhendi és abszolút inkompetens minisztere rázta a rongyot, ráadásul közpénzen.

Olvasom, hogy az ismét csatasorba állított volt köztársasági elnök (Áder János) és a hamarosan lapátra kerülő jellenlegi államfő (Sulyok Tamás) egyaránt kedvelte/kedveli a fényűzést, a pompát, a csillogást, és a világ bármelyik pontján képes a legdrágább hotelek szolgáltatásait igénybe venni. Sok hasznukat nem vettük, ahogy Nagy Márton miniszteri tevékenysége is csak elégtelenre osztályozható.

Ha viszont a luxushoz való vonzódás és a pazarló magatartás a jövőben is elengedhetetlen feltétel a köztársasági elnöki poszt betöltéséhez, akkor az én jelöltem Nagy Márton. Szeret repkedni (magángéppel is), szereti a kényelmet, a közpénzszórást és gyermekeinek bizonyára ő is szívesen megmutatja azokat a helyeket, ahova az Áder és Sulyok család ifjabb tagjai az édesapák jóvoltából eljuthattak.

Marci, gyere vissza! Vár a Sándor-palota, várnak a drága szállodák! A foci-vb-ről ugyan már lemaradtál, de 2028-ban olimpia lesz Los Angelesben, ahol a hírek szerint sok a luxushotel.

A szerző közgazdász.