Meghalt Ludassy Mária filozófus

gyász;halálhír;filozófus;Ludassy Mária;

2026-07-16 14:03:00 CEST

A professzor 82 éves volt.

2026. július 15-én meghalt Ludassy Mária professzor, a francia felvilágosodás korát kutató legnagyobb hatású magyar filozófus – tudatta a Facebookon az Atlantisz Könyvsziget. „Fantasztikus humorú tanár, kolléga, barát, nagyszerű könyvek szerzője, fordítója, nemzedékek számára a gondolkodás szabadságának megszemélyesítője” – jellemezték.

Pályafutása során elnyerte a Bibó István-díjat, a Széchenyi-díjat, a Lukács György-díjat, a Hazám-díjat, a Tengelyi László-díjat és Ferencváros díszpolgári címét is. Szinte az utolsó percig tanított az egyetemen. Az állam és a szellem szuverenitása című kötete nemrég, a könyvhétre jelent meg.

„Könyvei, itthoni és külföldi előadásai a hetvenes évek elejétől megkerülhetetlenek voltak a felvilágosodás és a restauráció témakörében. Az Atlantisz Könyvkiadónál megjelent kötetei: Téveszméink eredete (1991), Szavak és kardok. Nyelvfilozófia és hatalomelmélet (2004), Felvilágosodástól elsötétítésig. Politikafilozófiai írások (2014), Az állam és a szellem szuverenitása (2026)” – áll a bejegyzésben.