Háborúból az új normalitás felé: a válság lehetőség a fejlődésre

Hat hete támadta meg az orosz hadsereg Ukrajnát. Mindenki azt gondolta, még az oroszok is, hogy ennyi idő alatt már véget ér a háború. Ukrajna megtámadása főleg az ukránok számára traumatikus tapasztalat, de a szomszédos országokban is sokan féltik az életüket, s világszerte félnek az atomháborútól. Mit okoz ez a bizonytalanság és félelem, és hogyan alakul át ezáltal az állam és a civilek viszonya a mai modern társadalmakban? Milyen fejlődési lehetőségeket hordoz ez a válság? – erről beszélgetett Hartmut Rosa szociológus és Vajda Mihály filozófus a Goethe Intézet Wohzimmerdebatten online beszélgetéssorozatában, melyből összefoglalót közlünk.