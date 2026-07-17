Hangfaldöntés

közszolgálati média;Kossuth Rádió;

2026-07-17 06:00:00 CEST

Esterházy Péter: Feltételes megállók az író előadásában, Kosztolányi Dezső: Pacsirta, Katherine Mansfield: Egy csésze tea, Ottlik Géza: Minden megvan Gábor Miklóssal, Bodor Ádám: Sinistra körzet, Balla Zsófia Bodor Ádám-életútinterjúja. Többek között ezek szerepeltek csütörtökön a Kossuth rádió programjában. Szerdán sugározták a Kulákprés című dokumentumjátékot is, bizonyítva: tényleg elhangoznak azon alkotók darabjai is, akiket a rendszer tiltott le, vagy akik a rendszer miatt tiltották le műveiket. Závada Pál, a Kulákprés írója ugyanis Parti Nagy Lajossal és Cserna-Szabó Andrással együtt vonta vissza műveit, tiltakozásul a Magyar Rádió átalakítása és a hatalom által gyakorolt politikai nyomás ellen.

Sokan talán már arra sem emlékeznek, melyik frekvenciára érdemes hangolniuk, ha a nemzeti főadót hallgatnák, az elmúlt tizenhat év ugyanis leszoktatta az embert erről a rutinról. Július 7. rádiós és tévés tisztítótüze óta komoly vita zajlik arról, hogy maradhat-e hírszolgáltatás nélkül a közszolgálati média. Médiatörvényt idéznek és propagandapéldákat hoznak, a közmédia létjogosultságát is vitatják a megmondók, szégyenkeznek és magyarázkodni kényszerülnek a dolgozók, készülnek a jövőre a – szintén vitatott – átmeneti döntéshozók. Akik teszik mindezt egyelőre zárt ajtók mögött. De végtére is az idei fura nyáron annyi mindenben tanuljuk a bizonytalanság elviseléséhez szükséges türelmet – itt van mindjárt a Népszava helyzete –, nincs hát más lehetőségünk a közszolgálati média újragondolásával kapcsolatban sem.

Visszatértek a hírek is a Kossuth rádióra, óvatosan szerkesztett hírblokkokat hallhatott, aki (a fővárosban) a 107,8-re tekert. De ami igazán fontos, az két hírblokk között hangzott el. Kultúra volt ez a javából, kultúra, amit nem lehet és szabad a profit szabályainak alávetni. Kultúra, amely falakat dönthet, és észrevétlenül építheti újra az embert másfél évtizednyi rombolás után. Rádiós kultúra, amely megdönthetetlen érvekkel bizonyítja a közszolgálati média létjogosultságát.