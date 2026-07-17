Gyanúsított lett a Debrecenben a kormányhivatali alkalmazottat megvesztegető vállalkozó is

letartóztatás;vesztegetés;Központi Nyomozó Főügyészség;korrupciógyanú;

2026-07-17 12:56:00 CEST

A gyanú szerint a hivatali működés befolyásolásáért cserébe előbb 12,6 millió, majd további 6 millió forintot adott át egy közvetítőnek; a közvetítő az első összegből 5 millió forintot adott tovább az osztályvezetőnek.

Újabb gyanúsítottat hallgatott ki a Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség annak a kormányhivatali osztályvezetőnek az ügyében, akit korrupció gyanúja miatt korábban letartóztattak. A vállalkozó és a közvetítőként eljáró férfi szabadlábon védekezik - derül ki a Központi Nyomoző Főügyészség pénteki tájékoztatásából.

A megalapozott gyanú szerint az üzletember egy közvetítőn keresztül abban állapodott meg a vezető beosztású kormánytisztviselővel, hogy egy pályázat kedvező elbírálása esetén az elnyerni kívánt támogatás 3 százalékát juttatja nekik.

A vállalkozó megkapta a támogatást, majd 2026 áprilisának elején első részletként 12,6 millió forintot adott át a közvetítőnek. Ebből a közvetítő 5 millió forintot adott tovább az osztályvezetőnek. A kormányhivatal munkatársa később értesült arról, hogy az üzletember újabb, 440 millió forintos támogatásra pályázott. Erről tájékoztatta a korábbi közvetítőt, hogy ismét felajánlják segítségüket az ügyintézéshez.

A gyanú alapján a pályázó ezért további 6 millió forintot ígért az osztályvezető és társa közreműködéséért. Az összeget július 2-án adta át a közvetítőként eljáró férfinak.

Az osztályvezető letartóztatásban maradt, a vállalkozóval és a közvetítővel szemben azonban nem rendeltek el személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedést.