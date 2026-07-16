Arccal földre lökött egy 9 éves gyereket egy iskolaőr

gyermekbántalmazás;iskolaőr;lökés;

2026-07-16 11:32:00 CEST

Felfüggesztett börtönbüntetést kaphat.

A Füzesabonyi Járási Ügyészség vádirata szerint arccal a földre lökte a harmadik osztályos kisgyereket egy iskolaőr – közölte a Heves Vármegyei Főügyészség a vádhatóság honlapján.

A közlemény szerint a vádlott 2021-től egy Heves vármegyei általános iskolában fegyveres biztonsági őrként látott el szolgálatot. 2025 májusában, egy tanítási napon az iskolaőr felszólította a 9 éves gyereket arra, hogy hagyja el a másik osztály tantermét, ahová a szünetben tanári engedéllyel ment be. A kiskorú az iskolaőr kérésének eleget tett, és a saját tanterme felé indult. A vádlott ennek ellenére felelősségre vonta, majd a tarkójánál fogva a földre lökte a gyereket. A bántalmazás következtében a kiskorú arccal a folyosó padlójára esett, azonban sérülése nem keletkezett – áll a tájékoztatásban.

A közlemény rögzíti, hogy a vádlott közfeladatot ellátó személyként teljesített szolgálatot, feladata tanítási időben az intézmény területén az adott nevelési-oktatási intézmény rendjének fenntartása volt. E körben az intézmény, valamint a tanulók, továbbá az intézmény dolgozóinak biztonságát sértő vagy veszélyeztető személyt tevékenységére abbahagyására szólíthatta fel, és igazoltathatta. A járási ügyészség közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás bűntette miatt a napokban benyújtott vádiratában végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabására, pártfogó felügyelet elrendelésére és foglalkozástól eltiltásra tett indítványt az iskolaőrrel szemben.