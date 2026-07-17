Október végére az MTA alá kerülhet az egységes kutatóhálózat

Magyar Tudományos Akadémia;kutatók;

2026-07-17 15:35:00 CEST

A HUN-REN-ben működő központok mellett az Eötvös Loránd Tudományegyetemhez csatolt négy kutatóközpont is ebbe a rendszerbe kerülne.

Október végén hatályba léphet az egységes magyar kutatóintézeti rendszert létrehozó szabályozás - közölte a Tudományos és Technológiai Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia (MTA).

A tervek szerint a 2019-ben leválasztott kutatóhálózat feletti alapítói jog ismét az MTA-hoz kerülne.

A minisztérium még a nyáron a kormány elé viszi a jogszabálytervezetet, a kabinet által elfogadott változatot pedig szeptember elején társadalmi egyeztetésre bocsátják. A javaslat alapján a szabályozás hatálybalépésével egyidejűleg az Eötvös Loránd Tudományegyetemhez (ELTE) korábban csatolt négy bölcsészet- és társadalomtudományi kutatóközpont is közös irányítás alá kerülne a HUN-REN-ben jelenleg működő központokkal.

Az új rendszer sajátos jogállású formában működne, és az élettudományi, természettudományi, valamint bölcsészet- és társadalomtudományi kutatóintézeteket egyaránt magában foglalná. A kutatóhálózat feletti alapítói jog a Magyar Tudományos Akadémiához kerülne. A szervezeti forma kiválasztásakor kiemelt szempont volt az európai uniós pályázati lehetőségek megőrzése. A minisztérium és az Akadémia úgy ítélte meg, hogy az alapítói jog akár átmeneti állami kézbe kerülése is veszélyeztethetné egyes uniós források elérését.

A kutatóhálózat 2026-os finanszírozása 85 milliárd forint. A kormány célja a közlés szerint a hosszú távon is kiszámítható költségvetés, a kutatói életpálya kiszámíthatóbbá tétele és a kutatási feltételek javítása, valamint a nemzetközileg versenyképes tudományos teljesítmény erősítése. Az átalakítás a HUN-REN mintegy négyezer dolgozója mellett a visszatérő bölcsészet- és társadalomtudományi intézetek körülbelül 1200 munkatársát érinti.

A minisztérium arra kérte a HUN-REN vezetését, hogy működjön együtt az átalakítás végrehajtásában, és ne akadályozza az egységes kutatóhálózat létrehozását.