Budai Gyulának mégsem fontos, visszavonta Hadházy Ákos ellen tettleges becsületsértésért tett feljelentését

feljelentés;Orbán Viktor;visszavonás;Budai Gyula;Szűcs Lajos;becsületsértés;Hadházy Ákos;tettlegesség;Hatvanpuszta;

2026-07-17 15:17:00 CEST

Egy videó szerint nem a volt országgyűlési képviselő volt agresszív a Parlament folyosóján, amikor a hatvanpusztai luxusról kérdezte volna Orbán Viktort. Éppen hogy a korábbi kormányfőt testükkel védő fideszes politikusok zavarták el ellenzéki képviselőtársukat.

Budai Gyulának valamiért már nem olyan fontos a becsülete, vagy csak tudja, hogy eleve nem is volt neki. Mindenesetre visszavonta az ellenem „tettleges becsületsértésért” tett feljelentését – adta hírül Facebook-oldalán Hadházy Ákos. A volt országgyűlési képviselő posztjához csatolta azt a videót, amin a jelenleg is parlamenti mandátummal rendelkező fideszes Budai felbőszült. A felvétel az előző ciklusban akkor készült, amikor Hadházy megpróbálta Orbán Viktor akkori kormányfőt megkérdezni arról, hogy miért kell egy félkész mezőgazdasági üzemnek mondott létesítménybe két úszómedencét és többmilliós fürdőkádakat beépíteni.

A korábbi ellenzéki képviselő szerint egy titkos szavazás zajlott éppen az Országház folyosóján, amikor ott csak képviselők tartózkodhattak, így Orbánnak kint kellett hagynia a testőreit. – Ezért fértem csak hozzá, de közben Budai és Szűcs képviselők a testükkel próbálták védeni a „főnököt”. Előbbi meg is próbálta kiütni a kezemből a telefont, utóbbi csak elém állt, de én elléptem mellette. Természetesen nem löktem fel, ez a közzétett videón is látszik, a vágatlan felvétel pedig még egyértelműbben bizonyítja. De talán kommunikációs szempontból Budai jó ötletnek tartotta, hogy feljelent és ezért felfüggesztik a mentelmi jogomat. Azóta úgy látszik, már nem fontos neki a becsülete – tette hozzá Hadházy Ákos, akit – ahogy a videón is hallani, maga Orbán a falu bolondjának nevezett, és Hatvanpusztáról csak annyit vetett oda, hogy kérdezze a tulajdonost.

Ugyanakkor a jelenleg állatorvosi foglalkozásához visszatérő politikus furcsállja, hogy a fideszes Pócs János nemrég éppen az ő videóira hivatkozva követelte, hogy ő is készíthessen felvételeket parlamenti ülésteremben. Felhívta a figyelmét arra, hogy korábban – nem úgy, mint a kormányváltás óta – a legritkább esetben kérdezhette olyan újságíró, akinek nem engedték azt meg, és Orbán Viktor soha nem válaszolt érdemben a képviselők ülésteremben feltett kérdéseire. Ezért készített ő ilyen videókat hiánypótlóként. Hadházy Ákos azonban a kormánypárt helyében nem foglalkozna azzal, hogy „a Fidesz nevű bűnszervezet maradéka az ülésteremben videózik”, az őket megemelő való viták és rájuk kiszabott büntetések helyett megindítaná ellenük a büntetőeljárásokat.