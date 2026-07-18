Ukrajna odavágott az oroszországi Tambovnak, halálos áldozatok is vannak

Oroszország;halálos áldozatok;dróntámadás;orosz-ukrán háború;

2026-07-18 08:20:00 CEST

Egy raktárt ért dróntámadás.

Ukrán dróntámadás ért egy raktárházat az oroszországi Tambov megyében szombatra virradóra, heten meghaltak, 24-en megsebesültek.

Jevgenyij Pervisov, a megye kormányzója a Telegramon azt közölte, a támadás idején éjszakai műszakban dolgozó munkások tartózkodtak a létesítményben.

A csapás nyomán keletkezett tüzet eloltották.

Szergej Szobjanyin, Moszkva polgármestere mindeközben arról számolt be, hogy az éjszaka folyamán Ukrajna több mint 370 drónt indított az orosz főváros ellen, a drónok többségét a légvédelem még Moszkvától távol megsemmisítette.