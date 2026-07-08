„Moszkva el fog esni” – Három nap alatt az orosz árnyékflotta 19 hajójára csaptak le Robert Brovdi drónjai az Azovi-tengeren

Kijev;orosz hajó;Azovi-tenger;olajfinomítók;orosz légicsapás;orosz-ukrán háború;Robert Brovdi;árnyékflotta;

2026-07-08 16:59:00 CEST

Az ukrán offenzíva még nagyobb sebességre kapcsolt.

Nagy hatótávolságú ukrán drónok kilenc orosz árnyékflotta tartályhajót találtak el július 8-án szerdára virradóra az Azovi-tengeren – közölte Robert Brovdi, az ukrán drónflotta félig magyar parancsnoka – számolt be The Kyiv Independent az egyre kiterjedő akcióról, amelynek keretében az elmúlt 72 órában az ukrán erők összesen 21 hajóra, köztük 19 árnyékflottás, az Oroszországot sújtó szankciók ellenére olajat szállító tartályhajóra, egy teherhajóra és egy kompra Krímnél. Brovdi ennél is tovább ment, egyik szerdai Telegram-bejegyzésében azt írta: „Moszkva el fog esni”.

Az ukrán drónoffenzíva egyik legfőbb célja, hogy teljesen elzárja a megszállt Krími félszigetet az üzemanyag-utánpótlástól. Május végétől már így is jegyrendszert kellett bevezetniük az orosz hatóságoknak. Az oroszok által kinevezett krími vezető, Szergej Akszjonov július 8-án azt állította, hogy az orosz légvédelem négy ukrán támadást hárított el éjjel és szerdán délelőtt, és összesen 27 drónt lőttek le.

A csapásokra akkor került sor, amikor Ukrajna az elmúlt hetekben fokozta nagy hatótávolságú támadásait az oroszok által megszállt területeken és Oroszországon belül egyaránt, ami a Vlagyimir Putyin vezette államnak országszerte jelentős üzemanyag-ellátási válságot okozott. Erősödő lakossági elégedetlenségre kell számítani, egyre gyakoribbak az áramszünetek, a mobilszolgáltatások is akadoznak, több helyen élelmiszerhiány is felütötte már a fejét. Az ukrán biztonsági szolgálat (SZBU) július 8-i jelentése szerint az éjjel a Donyeck megyei Pokrovszk közelében található orosz drón- és lőszerlogisztikai központot, katonai bázisokat, raktárakat is találat ért Zaporizzsja és Donyeck megye megszállt részein.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ugyancsak szerdán tette közzé a Facebook-oldalán, hogy nagy távolságra mért csapásaik Oroszországon belül már elérték a Szaratov-vidéket, Tatársztánt és Baskíriát is, a frontvonaltól durván 800, 1400 és 1500 kilométerre, a határtól mintegy 300 kilométerre pedig a Voronyezs-vidéket is. Ezeken a területeken olajfinomítók sora borult lángba, és hatalmas füstoszlopok jelzik, hogy az ukránok jól céloztak. Az oroszoknak érezniük kell, hogy az államuk vívja ezt a háborút – fogalmazott Volodimir Zelenszkij. Ugyanakkor az ukrán harci sikerek mellett megérkeztek a jelentések a már szokásossá vált Kijevre irányuló orosz légicsapásokról is. Egy ember meghalt, tízen pedig megsebesültek a fővárosra kilőtt drónok és ballisztikus rakéták becsapódásainak következtében.