Számolt egy kicsit a Fidesz-KDNP, potom 183 millió forinttal költött többet a kampányra a korábban közöltnél

választási kampány;Fidesz-KDNP;kampányköltések;

2026-07-18 12:52:00 CEST

Ettől még persze továbbra sem tudjuk, mekkora összeg jönne ki, ha beleszámítanánk minden közpénzmilliárdot, amelyet a két korábbi kormánypárt pártpolitikai célokra szórt el.

Közel 1,7 milliárd forintot fordított az idei országgyűlési választási kampányra a Fidesz-KDNP - derül ki a Hivatalos Értesítőben megjelent módosított elszámolásból.

A hvg felidézi, hogy a június 5-én megjelent Hivatalos Értesítőben már közzétette választáshoz kapcsolódó pénzügyi adatait a két korábbi kormánypárt, a szerint az országgyűlési választásra 1 511 935 726 forintot fordítottak, a most közzétett, módosított beszámoló alapján azonban többet, 1 695 614 680 forintot fordított a Fidesz-KDNP az országgyűlési képviselő-választásra. A különbség 183 678 954 forint.

A két párt által kapott hivatalos állami támogatás összege nem változott, az 1 029 467 875 forint. Az először leadott elszámoláshoz képest viszont 666 146 805 forintra növekedett a választási célra kapott adományok összege.

Az állami támogatásból anyagjellegű ráfordításra 1 020 568 286 forintot, személyi jellegű ráfordításra 8 899 589 forintot költöttek. Az előző beszámolóban a teljes állami támogatást az anyagjellegű ráfordításoknál könyvelték el. A több mint 666 millió forintos adományból anyagjellegű ráfordításra 652 603 170 forintot, személyi jellegű ráfordításra 13 543 635 forintot költöttek a korábbi kormánypártok. A korábbi beszámolóhoz képest az anyagjellegű ráfordítások összege nőtt, a személyi jellegűeké csökkent.