halál;halálhír;Radnai László;

2026-07-18 12:35:00 CEST

Súlyos beteg volt. Nemrég hozták haza Dubajból.

Szombat reggel meghalt Radnai László, a kilencvenes évek magyarországi alvilágának meghatározó szereplője - értesült a Telex a férfi családjától.

Radnai Lászlót júniusban hozták haza Dubajból, ahova azután ment, hogy körözni kezdték, amiért nem vonult be a börtönbe. A férfi maga kereste fel a lapot, nem sokkal azelőtt, hogy a rendőrség hazahozta, s elmondta, önszántából döntött a gyorsított kiadatási eljárás mellett, mert súlyos beteg.

Radnai László fia elmondta a lapnak azt is, hogy hálás a család a berettyóújfalui büntetésvégrehajtási intézet kórházának, amiért megadták a lehetőséget, hogy elbúcsúzzanak tőle.

Radnai László mint ismert alvilági szereplő tanúvallomásai nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a kilencvenes évek sokáig felderítetlen leszámolási ügyeit a hatóságok fel tudják tárni, kulcsszerepe volt a Portik Tamás elleni nyomozások sikerességében.