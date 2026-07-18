Magas szintre emelték a terrorfenyegetettség készültségi szintjét Németországban

Németország;veszély;terrorfenyegetés;bejelentés;

2026-07-18 15:18:00 CEST

Ez azt jelenti, hogy bármikor és bárhol lehet számolni támadással.

Németország magas szintre emelete a terrorfenyegetettségi készültség szintjét a korábbi, „elméleti fenyegetettség” fokozatról – jelentette be szombaton a német belügyminiszter. Alexander Dobrindt a Welt am Sonntag című német lapnak adott interjúban azt mondta, a döntést a hírszerzés legfrissebb információi alapján hozták meg.

Ez azt jelenti, hogy bármikor és bárhol lehet számolni támadással az országban - figyelmeztetett a politikus, hozzátéve: egyértelműen léteznek bizonyos támadási tervek emberek, intézmények és az infrastruktúra ellen.

Németországban az utóbbi években több terrortámadást is elkövettek. Egy nagy felháborodást keltő, súlyos esetben életfogytig tartó börtönbüntetésre ítéltek egy szaúd-arábiai férfit, aki 2024-ben szándékosan belehajtott a tömegbe magdeburgi karácsonyi vásáron, és megölt hat embert, több százat pedig megsebesített.

Tavaly a bíróság egy szíriai állampolgárt ítélt el gyilkosságért: az Iszlám Állam nevű terrorszervezet ihletésére agyonszúrt három embert Solingenben.