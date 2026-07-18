Megválasztották a brit Munkáspárt élére Andy Burnhamet, hétfőtől átveheti a miniszterelnöki posztot

Brit Munkáspárt;Egyesült Királyság;vezetőválasztás;programbeszéd;Andy Burnham;

2026-07-18 09:00:00 CEST

Megválasztották pénteken a kormányzó brit Munkáspárt élére Andy Burnhamet, Nagy-Manchester korábbi polgármesterét, aki a párt vezetői előtt azt ígérte, hogy az Egyesült Királyság tíz éven belül hetedik miniszterelnökeként megakadályozza a populista Reform UK hatalomra kerülését.

Burnham, akit az „Észak királyának” is neveztek a nagy-manchesteri régió érdekeinek védelmében tanúsított elszántságáért, pénteken a párt konferenciáján kijelentette, hogy készen áll a kormányzásra, és azon fog dolgozni, hogy reményt adjon az „elfeledett helyeken” élő embereknek.

Figyelmeztetve, hogy ez a mostani a Munkáspárt utolsó esélye, hogy megfordítsa a sorsát, az 56 éves politikus ismét megígérte, hogy a hatalmat Westminsterből, a brit politika szívéből szétteríti az ország régióiba, és egységes csapatot vezet majd, hogy megvalósítsa azt a változást, amelyre az országnak olyannyira szüksége van.

„Egységesek vagyunk, és az ebből fakadó erőt azoknak az embereknek és helyeknek a szolgálatába állítjuk, akik túl sokáig vártak arra, hogy a politika újra reményt adjon nekik”

– mondta a Reuters beszámolója szerint a munkáspárti törvényhozókkal és tisztviselőkkel zsúfolt terem előtt.

Tiszteletét fejezte ki az alig két éve hatalomra került Sir Keir Starmer iránt is, akit hétfőn vált majd a miniszterelnöki poszton. Megismételte ígéretét, hogy határozottan üzletpárti lesz, politikai prioritásairól azonban továbbra is keveset árult el.

Burnham azt mondta, még nem döntött legfőbb minisztereinek csapatáról, de gondoskodni fog arról, hogy az „tükrözze pártunk minden részét, minden közösséget”. Üzenetében nem részletezte azokat a terveit, amelyeket a kormányfői posztért történt bejelentkezése óta mondott egyetlen beszédében vázolt fel, miután a múlt hónapban – a Starmer leváltását célzó folyamat kezdetén – parlamenti képviselői helyet nyert a Manchester egyik elővárosában, Makerfieldben tartott választáson.

Akkor egyebek közt arról beszélt, hogy gondoskodni akar a „hatalmi ágak legnagyobb mértékű újraelosztásáról” Nagy-Britannia régiói számára, ami szerinte csökkenteni fogja az egyenlőtlenséget és azoknak az elhanyagolt közösségeknek a haragját, amelyek egyre inkább a Reform párthoz vagy a baloldali Zöld Párthoz özönlenek.

Pénteken azt mondta, hogy a Munkáspárt nem azzal küzdhet a két rivális párt fenyegetése ellen, hogy „zöldebb lesz a zöldeknél vagy túlszárnyalja a Reformot”, ehelyett „bátran, magabiztosan, hitelesen” kell képviselnie, hogy „mi – a Munkáspárt vagyunk”.

Az üzenete, miszerint van terve a Reform felemelkedésének megakadályozására, láthatóan meggyőzte a Munkáspárt törvényhozóit, akik attól tartanak, hogy a 2029-ben esedékes következő országos választásokon elveszítik parlamenti helyeiket a veterán Brexit-kampányos Nigel Farage populista pártjával szemben. Utóbbi hónapok óta vezeti a közvélemény-kutatásokat.

A Munkáspárt új vezetőjének azonban a lehető leggyorsabban el kell kezdenie néhány ígérete végrehajtását, amelyek közül sok hosszú távú gondolkodáson alapul.

„Andy Burnham kormányának azonnal bele kell vágnia a munkába, és fáradhatatlanul a dolgozó emberek életszínvonalának javítására kell összpontosítania”

– nyilatkozta Paul Nowak, a brit szakszervezetek ernyőszervezete, a TUC főtitkára.

Burnham ígéretet tett arra, hogy gyorsan cselekszik. „Az általam vezetett kormány magabiztosan fogja kijelölni az utat, a jövő héttől kezdve – mondta. – És ezért ez a mai változás a legjelentősebb változás a politikánkban 40 év óta.”