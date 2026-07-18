Ausztriában leszakadt a felsővezeték, magyarországi vonatokat is érint a fennakadás

Ausztria;MÁVINFORM;felsővezeték-szakadás;

2026-07-18 18:02:00 CEST

A railjet vonatok a teljes vonalon közlekednek, de a menetidő akár egy órával is hosszabb lehet.

Egy Ausztriában előállt probléma miatt Magyarországon is késnek bizonyos vonatok - derül ki a abból a közleményből, amely szombat délután jelent meg a MÁV honlapján.

A tájékoztatás szerint pénteken Linz közelében leszakadt a felsővezeték, amely tüzet okozott és megrongálta a biztosítóberendezés kábeleit is. Az ÖBB osztrák vasúttársaság nagy erőkkel dolgozik a hiba elhárításán, azonban a Weststrecke bizonyos szakaszán (St. Valentin–Linz) csak korlátozással közlekedhetnek a vonatok.

Mint közölték, a Magyarországot is érintő railjet xpress vonatok teljes útvonalon közlekednek, azonban a menetidő akár egy órával is meghosszabbodhat, a Budapestre érkező vonatok esetében is késéssel kell számolni. A Bécs és Budapest között közlekedő EuroCityket a korlátozás nem érinti.