Rekordközelben a NATO magyarországi támogatottsága, Volodimir Zelenszkijé viszont mélypontra süllyedt

Oroszország;NATO;Ukrajna;magyarok;közvélemény-kutatás;Vlagyimir Putyin;Volodimir Zelenszkij;

2026-07-18 15:45:00 CEST

Sem Vlagyimir Putyint, sem Volodimir Zelenszkijt sem kedvelik a magyarok, de az ukrán elnök még népszerűtlenebb. Ehhez képest viszont a NATO támogatottsága egyre inkább kilő.

Miközben a NATO támogatottsága Magyarországon húszéves rekord közelébe emelkedett, Volodimir Zelenszkijben csak minden ötödik magyar bízik, a Fidesz-szavazók pedig még az európai populista pártok hívei közül is kiemelkedően pozitívan viszonyulnak Vlagyimir Putyinhoz - derül ki a washingtoni Pew Research Center február és május között 37 országban összesen 45 658 felnőtt megkérdezésével készült közvélemény-kutatásának eredményeiből, amelyet a 24 ismertetett.

A felmérés arra volt kíváncsi, hogyan gondolkodik a vizsgált országok lakossága - köztük a magyarok - az orosz-ukrán háború főszereplőiről, vagyis Vlagyimir Putyinról, Volodimir Zelenszkijről, Oroszországról és a NATO-ról.

A kutatás eredménye szerint Magyarország a leginkább NATO-párti országok között van: magyarok 72 százaléka pozitívan vélekedik a katonai szövetségről,

ennél pozitívabb eredményt a vizsgált országok közül csak Lengyelország (78 százalék), Svédország (74 százalék) és Németország (73 százalék) produkált. Sőt, ha hozzávesszük, milyen mértékű a NATO elutasítottsága, akkor utóbbi két országot hazánk még meg is előzi, ugyanis míg Magyarorságon csak 22 százaléknak van kedvezőtlen véleménye a katonai szövetségről, Svédországban ez az arány 25, Németországban pedig 26 százalék.

A lap megjegyzi, a NATO magyar támogatottságának mértéke hatalmasat emelkedett az elmúlt években: 2019-ben még csak 48 százalék volt a kedvező vélemények aránya, 2022-ben már 63, 2024-ben 67, tavaly 68, idén pedig 72 százalékra ugrott ez az adat. A magyarok között leginkább a fiatalok körében népszerű a nyugati katonai szövetség: a 18-34 éves korosztályban 87 százalék nyilatkozott pozitívan. Az 50 év felettiek körében az arány 64 százalék.

Oroszországról a magyarok 61 százaléka kedvezőtlenül, 35 százaléka kedvezően vélekedik.

Ez a legtöbb nyugat-európai országhoz képest kedvezőbb kedvezőbb kép Oroszország számára, ugyanakkor a kutatás egy sajátos magyarországi jelenséget is megállapított, nevezetesen, hogy egyedül Magyarországon fordul elő, hogy az idősebbek pozitívabban viszonyulnak Oroszországhoz, mint a fiatalok. Hazánkban az 50 év felettiek 44 százaléka vélekedik kedvezően Oroszországról, míg a 18–34 évesek körében mindössze 19 százalék.

Ami konkrétan Vlagyimir Putyin magyarországi megítélését illeti, hibahatáron belül javult: tavaly 32 százalék, idén 33 százalék nyilatkozott úgy, hogy bízik az orosz-ukrán háborút elindító politikus világpolitikai döntéseiben. Az orosz elnök magyarországi elutasítottsága idén 66 százalék. A fideszesek bizalma Vlagyimir Putyinban még más európai populista pártokkal összevetve is igen magas: a bukott kormánypárt híveinek 63 százaléka bízik az orosz vezetőben, míg a nem fideszeseknél csupán 7 százalék ez az arány.

A Fidesz propagandájának hosszabban tartó hatásaként Volodimir Zelenszkij magyar elutasítottsága azonban még Vlagyimir Putyinénál is magasabb: az adatok szerint

az ukrán elnökről a magyarok 78 százalékának van kedvezőtlen véleménye.

Ezzel szemben a magyar válaszadók mindössze 20 százaléka bízik Volodimir Zelenszkij döntéseiben, ez egy év alatt 3 százalékos mínuszt jelent.