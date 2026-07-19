Megint vasúti kocsi tetejére mászott valaki, csak a dolgozók éberségén múlt, hogy nem halt meg

vasút;vonat;MÁV;felsővezeték;Rákosszentmihály;

2026-07-19 12:03:00 CEST

Időben észrevették és gyorsan feszültségmentesítették a felsővezetéket.

Elfogta a rendőrség azt az embert, aki vasárnap hajnalban felmászott egy Rákosszentmihály állomáson várakozó tehervonat egyik vagonjára - közölte Facebook-bejegyzésében a Magyar Államvasutak (MÁV) vezérigazgatója.

Hegyi Zsolt azt írta, hogy az állomási személyzet azonnal értesítette a hatóságokat, a 25 kilovoltos felsővezetéket pedig feszültségmentesítették. Az illető végül lemászott a vagonról és elmenekült, a rendőrök azonban rövid időn belül elfogták. Személyi sérülés nem történt.

A vezérigazgató arra figyelmeztetett, hogy a vasúti üzemi területek nem nyilvános terek és veszélyes üzemnek minősülnek. A folyamatos vonatforgalom és a nagyfeszültségű felsővezeték miatt a vagonokra való felmászás közvetlen életveszélyt jelent.