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2026-07-19 13:55:00 CEST

Idős ember halt meg lakástűzben Tereskén

Egy Bem utcai családi ház egyik belső szobájában tűz keletkezett, a kanapé gyulladt ki.