Több száz millió forint volt a tét a hatos lottón

Á. B.

szerencsejáték;hatos lottó;

2026-07-19 18:00:00 CEST

Az apa férfi, a főnyeremény nő.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az alábbi számokat húzták ki a hatos lottó 29. heti húzásán, vasárnap délután:

12

22

23

29

33

40

A nyeremények pedig a következőképp alakultak:

3 találatos szelvény 19 792 lett, ezek nyereménye 3 170 forint;

4 találatos szelvény 1109 darab akadt, tulajdonosaik 9 305 forintot vehetnek fel;

5 számot hoszonegyen találtak el, nyereményük egyenként 491 390 forint;

mind a hat számot senki sem találta el.

Mindez azt jelenti, hogy egy nyertes esetén a következő sorsoláson várható fődíj 480 millió forint lesz.