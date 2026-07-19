szerencsejáték;hatos lottó;

Több száz millió forint volt a tét a hatos lottón

Az apa férfi, a főnyeremény nő. 

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az alábbi számokat húzták ki a hatos lottó 29. heti húzásán, vasárnap délután:

  • 12

  • 22

  • 23

  • 29

  • 33

  • 40

A nyeremények pedig a következőképp alakultak:

  • 3 találatos szelvény 19 792 lett, ezek nyereménye 3 170 forint;

  • 4 találatos szelvény 1109 darab akadt, tulajdonosaik 9 305 forintot vehetnek fel;

  • 5 számot hoszonegyen találtak el, nyereményük egyenként 491 390 forint;

  • mind a hat számot senki sem találta el. 

Mindez azt jelenti, hogy egy nyertes esetén a következő sorsoláson várható fődíj 480 millió forint lesz. 

A felhasználók egy része nem tudott belépni a fiókjába, a WhatsAppnál kisebb fennakadásokról érkeztek jelentések.