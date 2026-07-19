Több száz millió forint volt a tét a hatos lottón

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az alábbi számokat húzták ki a hatos lottó 29. heti húzásán, vasárnap délután:
12
22
23
29
33
40
A nyeremények pedig a következőképp alakultak:
3 találatos szelvény 19 792 lett, ezek nyereménye 3 170 forint;
4 találatos szelvény 1109 darab akadt, tulajdonosaik 9 305 forintot vehetnek fel;
5 számot hoszonegyen találtak el, nyereményük egyenként 491 390 forint;
mind a hat számot senki sem találta el.
Mindez azt jelenti, hogy egy nyertes esetén a következő sorsoláson várható fődíj 480 millió forint lesz.