Világszerte akadozik a Facebook és az Instagram

Facebook;közösségi média;technikai hiba;Instagram;Meta;

2026-07-19 11:19:00 CEST

A felhasználók egy része nem tudott belépni a fiókjába, a WhatsAppnál kisebb fennakadásokról érkeztek jelentések.

Világszerte hozzáférési problémákat tapasztaltak vasárnap a Facebook és az Instagram felhasználói, miközben a WhatsApp működésében is fennakadások jelentkeztek - írja a Newsweek a Downdetector adataira hivatkozva.

A hibabejelentések az Egyesült Államokban keleti parti idő szerint hajnali 3:25 körül kezdtek emelkedni, és rövid idő alatt több ezer felhasználó jelzett problémát. Kanadából, Mexikóból, Indiából, az Egyesült Királyságból és Európa más részeiről is érkeztek bejelentések.

A Facebook egyes felhasználóknak azt jelezte, hogy a fiókjuk egy oldalhiba miatt átmenetileg nem érhető el. Többen arról számoltak be, hogy mobiltelefonon még működött a szolgáltatás, asztali böngészőből azonban nem tudták megnyitni. A Downdetectoron rögzített Facebook-hibák 63 százaléka a weboldalt, 20 százaléka a mobileszközös használatot, 10 százaléka pedig az alkalmazást érintette.

Egy felhasználó ideiglenes kitiltásról szóló üzenetet kapott, egy másik pedig túl gyakori használat miatt ideiglenes korlátozásról számolt be; utóbbi állítása szerint csak az oldalt frissítette annak ellenőrzésére, hogy működött-e a szolgáltatás.

Az Instagramnál a bejelentések 44 százaléka a hírfolyam vagy az idővonal betöltéséhez, 40 százaléka az alkalmazáshoz, 12 százaléka pedig a tartalmak közzétételéhez kapcsolódott. A felhasználók a hírfolyam megnyitásával, az üzenetküldéssel és a történetek megtekintésével is gondokat tapasztaltak.

A WhatsApp esetében kevesebb hibajelzés érkezett. Ezek 44 százaléka az üzenetküldést, 39 százaléka az alkalmazást, 8 százaléka pedig a bejelentkezést érintette.

A Newsweek megkereste a Metát, hogy tud-e a Facebookot és az Instagramot érintő problémákról, azonosította-e azok okát, és mikorra várható a szolgáltatások teljes helyreállítása. A cikk megjelenéséig a vállalat nem válaszolt.