Az egyiptomi örökkévalóság műhelyében

Egyiptom;Szépművészeti Múzeum;kiállítás;Ókor;

2026-07-20 15:15:00 CEST

Egy egyiptomi szobrász kétezer-ötszáz évvel ezelőtt ugyanúgy vésőt fogott a kezébe, mint ma egy kőfaragó. Mégis egészen más cél vezette: az örökkévalóság szolgálatába állította a mesterségét. A Szépművészeti Múzeum új kiállítása azt mutatja meg, hogyan született az ókori egyiptomi művészet.

Amikor az ember belép egy egyiptomi kiállításra, többnyire fáraókat, múmiákat, monumentális szobrokat és ékszereket vár. Ám a Szépművészeti Múzeum új tárlata már az első teremben más irányba tereli a figyelmet. Nem a kész művekkel találkozunk először, hanem azok alapanyagaival. Kővel, fával, ércekkel, pigmentekkel. Mintha egy ókori műhelybe lépnénk be.

Ez a szemlélet végig meghatározza a kiállítást, amely egy évtizedek óta zajló kutatómunka eredménye. Restaurátorok, régészek, művészettörténészek és természettudósok közösen próbálták megfejteni, hogyan dolgoztak az ókori egyiptomi mesterek. Festékeket vizsgáltak, kötőanyagokat elemeztek, bronztárgyakat és fajanszszobrokat vetettek alá korszerű műszeres elemzéseknek. A cél nem csupán az volt, hogy pontosabban meghatározzák egy-egy műtárgy korát vagy származását, hanem hogy közelebb kerüljenek magához az alkotás folyamatához.

Ez a megközelítés újdonság. Az egyiptomi művészetet hajlamosak vagyunk változatlannak tekinteni: ugyanazok a testtartások, ugyanazok a szabályok ismétlődnek évezredeken keresztül. A kiállítás ugyanakkor hangsúlyozza: a látszólagos állandóság mögött eleven műhelyek, különböző mesterek és folyamatos technikai fejlődés húzódott meg.

A kulcsszó a hemut. Az ókori egyiptomiak ugyanazzal a szóval nevezték a művészt és a kézművest.

Ez önmagában sokat elárul arról, miként gondolkodtak az alkotásról. Nem létezett az a modern különbségtétel, amely a művészt az iparostól vagy a mestertől elválasztja. A jó szobrász, festő vagy ötvös egyszerre volt kiváló szakember és a szent rend szolgálója. A művész nem egyszerűen formát adott az anyagnak: munkája hozzájárult ahhoz, hogy fennmaradjon a világ rendje, és biztosított legyen az örökkévalóság.

Nem véletlen, hogy a művészek patrónusa Ptah, Memphisz teremtőistene volt. A teremtés és az alkotás az egyiptomi gondolkodásban nem vált el egymástól.

Az ókori egyiptomi művészekről hajlamosak vagyunk úgy gondolkodni, mint arctalan kézművesekről, akik a fáraók árnyékában dolgoztak, ám ezen a tárlaton sikerül kilépnünk a névtelen mesterek világából. Megmutatja: közülük többen ismert személyiségek voltak, akik saját emléket is állítottak maguknak.

Különösen jól érzékelteti ezt három sztélé. Az egyik egy középbirodalmi szobrász síremléke, amely nemcsak tulajdonosát, hanem családját is megörökíti. A feliratból az is kiderül, hogy a mesterség gyakran nemzedékről nemzedékre öröklődött. A műhely egyben család is volt: a tudás apáról fiúra szállt, miközben a sírok és templomok falain dolgozó mesterek ugyanazokat a hagyományokat vitték tovább.

Még közelebb kerülünk hozzájuk Ipuy sztéléjénél. A II. Ramszesz korában, a Királyok Völgyének sírjait építő Deir el-Medinében dolgozó szobrász nem egyszerűen emléket állított magának, hanem egyfajta szakmai névjegyet is hagyott az utókorra. A sztélén egyszerre látható a kiemelkedő és a bemélyített dombormű technikája, vagyis az a két alapvető eljárás, amely meghatározta az egyiptomi kőfaragást. Mintha egy mai építész a saját házát úgy tervezné meg, hogy azon minden fontos szakmai fogását megmutatja.

A harmadik sztélé már egy másik világba vezet.

A római korban készült emléken a görög és az egyiptomi hagyomány találkozik. Az arc már szinte portrészerűen fordul a néző felé, miközben a test más részletei továbbra is a több ezer éves egyiptomi ábrázolási szabályokat követik. Egyetlen műtárgyon figyelhető meg az a kulturális változás, amely évszázadokon át formálta Egyiptom művészetét.

A műtárgyak innen már egyre inkább olyan alkotásoknak látszanak, amelyek mögött felismerhető emberek, családok, műhelyek, mesterségbeli tudás áll. A tárlat emlékeztet a műtárgyak hosszú életére: megszületnek egy műhelyben, használják, olykor átalakítják, kijavítják őket, új jelentést kapnak. Majd évszázadokra eltűnnek a föld alatt, hogy végül a modern kutatás ismét megszólaltassa őket. Mindez nem az örökkévalóságot teszi kisebbé, hanem az embert hozza közelebb.

Erre az egyik példa az amarnai korszakból származó dombormű, amely első pillantásra csupán egy királyi hercegnőt ábrázol. A részletes vizsgálatok azonban egészen más történetet tárnak fel. A kutatók szerint a relief eredetileg nem Meritatont, Ehnaton fáraó lányát ábrázolta, hanem Kiját, a fáraó egyik feleségét. Később, amikor Kija kegyvesztetté vált, a domborművet átfaragták: az arcot, a feliratokat és több részletét is megváltoztatták, hogy már Meritatont jelenítse meg. A műtárgy története azonban itt sem ért véget. A 19. században egy restaurátor vagy műkereskedő ismét belenyúlt a műbe, hogy teljesebbnek vagy eladhatóbbnak tűnjön. Amit ma látunk, három különböző korszak beavatkozásainak eredménye.

Ez is jól mutatja, mennyit változott az egyiptológia az elmúlt évtizedekben. A restaurátor ma már nem elsősorban kijavítani akarja a műtárgyat, hanem megérteni. A mikroszkópos vizsgálatok, a röntgenfelvételek, a multispektrális képalkotás vagy a festékrétegek elemzése olyan részleteket tesznek láthatóvá, amelyek szabad szemmel már rég eltűntek. A modern laboratórium nem helyettesíti a régészetet, hanem új kérdéseket tesz fel a több ezer éves tárgyaknak.

Ezért is izgalmasak a kiállítás befejezetlen szobrai, sztéléi. A legtöbbször csak a kész alkotásokat ismerjük, itt azonban félbehagyott munkák, vázlatok, javítások és próbálkozások is láthatók. A véső nyomai, a még ki nem dolgozott felületek vagy az előrajzok azt az alkotói folyamatot őrzik, amely a kész remekműveken már láthatatlan. Mintha egy festő műtermében járnánk: nem a falra akasztott képeket, hanem a félkész vásznakat és a festékes palettát láthatjuk.

A tárlat közelebb hozza az ókori egyiptomi művészet mítoszát. Megmutatja, hogy a több ezer éve élt mesterek is javítottak, újrakezdtek, átfaragtak, tanultak és kísérleteztek.

Az örökkévalóságnak szánt művek mögött nemcsak mesterségbeli tudás, hanem emberi döntések, javítások és tévedések is felfedezhetők.

A kurátorok nem egyszerűen látványos műtárgyakat akartak egymás mellé rendezni, inkább azt szerették volna megmutatni, hogyan képes a 21. századi kutatás új kérdéseket feltenni több ezer éves alkotásoknak. Ennek egyik legizgalmasabb példája a festékek vizsgálata. A legtöbb látogató ma szürkés vagy homokszínű szobrokat lát maga előtt, holott az ókori Egyiptom művészete valójában rendkívül színes volt – ahogyan ma már tudjuk, az ókori görög és római szobrászat alkotásai is.. A kőfelületeket élénk vörös, kék, zöld, sárga vagy fekete festék borította, amelyeknek jelentős része az évszázadok során lekopott vagy elhalványult. A restaurátorok és az anyagvizsgálatok segítségével azonban ma már sok esetben rekonstruálható, milyen lehetett egy-egy szobor vagy dombormű eredeti megjelenése.

A kiállítás egyik alapgondolata éppen ebből következik: nem restaurálni kell a múltat, hanem megérteni. Nem újrafesteni a hiányzó részeket, hanem megmutatni a következtetéseket. A látogató így nem kész válaszokat kap, hanem bepillantást nyer a kutatás folyamatába.

Ebben szerepet kapnak a digitális rekonstrukciók is. A holovetítőn nem pusztán egy elkészült szobor jelenik meg, hanem maga az alkotás folyamata: miként bontakozik ki fokozatosan a forma a kőtömbből, hogyan kerülnek rá a részletek, végül pedig a festés. A technológia itt nem látványosság, hanem értelmező eszköz: segít elképzelni azt, amit a több ezer éves műtárgyak önmagukban már nem tudnak megmutatni.

Miközben a kiállítás végig az ókori Egyiptomról beszél, mai kérdéseket vet fel. Hogyan őrizhető meg egy alkotás hitelessége? Meddig szabad hozzányúlni egy műtárgyhoz? Mit tekintünk eredetinek, ha egy szobrot már az ókorban is átfaragtak, később restaurálták, majd a modern kutatás ismét új jelentésekkel ruházta fel? Ezek a dilemmák nemcsak a régészetet vagy a restaurátori munkát érintik, hanem azt is, hogyan viszonyulunk a múlt örökségéhez.

A kiállítás végére a látogató már nem ugyanazzal a tekintettel nézi az ókori egyiptomi alkotásokat, mint amikor belépett. Nemcsak isteneket, királyokat és túlvilági jeleneteket lát bennük, hanem azokat a kezeket is, amelyek kivésték a követ, kifaragták a fát, felvitték a festékrétegeket és aranyozták a felületeket.

Mindezt a Szépművészeti Múzeum gyűjteménye mellett a koppenhágai Ny Carlsberg Glyptotek és a torinói Museo Egizio kiemelkedő alkotásai teszik teljessé. A kölcsönzött műtárgyak nemcsak gazdagítják a budapesti tárlatot, hanem azt is jelzik, hogy az ókori Egyiptom művészetének kutatása ma már a vezető múzeumok szoros nemzetközi együttműködésére épül.

Infó: Az örökkévalóság megörökítése – Hogyan alkottak az ókori egyiptomi művészek? Szépművészeti Múzeum, 2026. november 1-ig. A kiállítás kurátora Kóthay Katalin egyiptológus, az Egyiptomi Gyűjtemény vezetője és Kevély Flóra egyiptológus, a gyűjtemény muzeológusa.