Rosszul lett egy utas, Budapesten szállt le a Qatar Airways Frankfurtba tartó járata

Qatar Airways;Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér;utasrosszullét;

2026-07-20 12:16:00 CEST

A repülőgép a Velencei tó térségében fordult Budapest felé.

Budapesten szakította meg útját a Qatar Airways Doha - Frankfurt járata utasrosszullét miatt - számolt be a Facebookon az AIRportal.hu.

A beszámoló szerint a Boeing 787-9 Dreamliner típusú repülőgép személyzete Velence térségében fordult a Liszt Ferenc reptér irányába, majd kezdte meg a repülőtér megközelítését. A járat fél 7 előtt néhány perccel biztonságosan leszállt a 31R futópályán, majd a számára kijelölt állóhelye gurult, ahol az Airport Medical Service sürgősségi egysége megkezdte az érintett utas ellátását.