Óbuda volt alpolgármestere intézte a Bivalyos csárda eladását, hogy a strómanja által vezetett cég megvehesse

korrupció;Óbuda;Római-part;Puskás Péter;Czeglédy Gergő;

2026-07-20 11:51:00 CEST

Az egykori éttermet ezt követően ledózerolták, a helyén pedig luxusházakat építettek.

Czeglédy Gergő volt szocialista alpolgármester elismerte, hogy az a cég, amelyik megvásárolta a Római-parton a Bivalyos vendéglőt, ténylegesen az övé, „stróman ügyvezetővel és tulajdonossal” – írja a 24.

A portál felidézi, a csaknem 2500 négyzetméteres, a Duna-parthoz közeli telek eladását és a vendéglő bontását helyben felháborodás kísérte. Az egykori éttermet ledózerolták, luxusházakat építettek a helyén. Az akkori sajtóbeszámolók szerint az önkormányzat áron alul adta el az ingatlant, mindössze 180 millió forintért, miközben a Bivalyostól csupán 1300 méterre egy kisebb telket akkoriban a tulajdonosa 300 millió forintért árult.

A csárda vevőjéről nem sokat lehetett tudni. Az önkormányzati előterjesztésben szűkszavúan annyi állt, hogy a KBT Építő, Mérnöki és Projektkoordinációs Kft. ajánlatát az önkormányzat elfogadta, és a megajánlott 180 millió forintos áron értékesíti az ingatlant. A társaság ügyvezető-tulajdonosa egy magánszemély volt, akit sem a kerületi ügyekhez, sem a politikához nem lehetett kötni.

Az eladásról szóló határozat előterjesztője Czeglédy Gergő szocialista alpolgármester volt, akit 2024-ben elsőként tartóztattak le az óbudai önkormányzatot érintő korrupciós ügyben. Ekkor derült ki, hogy valójában ki áll a vendéglőt megvárásló cég mögött.

A 24 kiemeli, Czegédy azért terjesztette elő az önkormányzati tulajdonban álló vendéglő eladását, hogy saját maga vehesse meg, és egy nagy haszonnal járó ingatlanüzletet bonyolítson. Az újonnan felhúzott, minimalista stílusú luxusingatlanokat a tulajdoni lapok tanúsága szerint 2024-ben értékesítette a cég, amit mára a nevére is vett Czeglédy. Ebben az évben majdnem 2,8 milliárd forint árbevétel folyt be, ami a legsikeresebb üzleti éve volt a társaságnak.

A volt szocialista polgármester az óbudai korrupciós ügyben tett vallomásában a KBT Kft.-ről szólva úgy fogalmazott:

„Nekem volt egy cégem, a KBT Kft., amelynek megkértem az egyik barátom feleségét, […-t], hogy legyen az ügyvezetője papíron. […; és] amit én elé teszek, azt írja alá, végezze el az adminisztrációt, és ezért cserébe fizetést kapott. A cég profitjával viszont én rendelkeztem.”

Czeglédy a vallomásában azt is elmondta, hogy a KBT-t vezető első strómanja 2017-ben jelezte, hogy a megnövekedett forgalom miatt nem szeretné ezt a tevékenységet folytatni, így 2017 októberében névértéken eladta a céget Czeglédy egy másik ismerősének. Az új stróman a megegyezés szerint a fizetésén felül a cég nyereségének 5-10 százalékát kapta meg, a többi pénzt osztalék formájában kivette és átadta Czeglédynek. Ez éves szinten általában több száz millió forint volt.

A portál szerint Czeglédy a strómanján keresztül csaknem kétmilliárd forintot keresett csak ezzel a céggel. Igaz, a pénzen osztozkodnia kellett, amiről részletesen vallott. Az osztalékoknak csak egy része volt az, amit a cég a Bivalyos csárda területének hasznosításával keresett meg. Az ennél is nagyobb üzletről vallomásában beszélt Czeglédy, amikor vázolta az ügyészségnek a Fidesz és az MSZP több mint egy évtizeden át – kerületeken és pártokon átívelő – korrupciós együttműködését. A megállapodás szerint a korrupciós pénzeket az ellentétes politikai oldalak közötti zavartalan együttműködés érdekében 30–70 százalékos arányban osztotta szét egymás közt Czeglédy Gergő egykori MSZP-s és Puskás Péter volt fideszes alpolgármester, aki szintén az ügy gyanúsítottja, és akit nemrég ugyancsak letartóztattak egy időre. Az ügyészség azt is rögzítette, hogy amikor 2019-ben az önkormányzat vezetésében politikai fordulat történt, ezt az arányt megfordították. Erről korábban a Telex írása nyomán lapunk is részletesen beszámolt, a szemlénket ide kattintva olvashatják el.

A 24 úgy értesült, más üzletekben is volt együttműködés Czeglédy és Puskás közt, ugyanis a Szebi-Bau Építőipari Kft. volt a kivitelezője azoknak az ikerházaknak és a villának, amik a Bivalyos csárda helyén épültek föl. De nem csak azoknak, a Bivalyos vendéglő helyén felépült házaktól alig két kilométerre, a Kalászi közben kísértetiesen hasonló házak épültek. A portál értesülései szerint ezeket ugyancsak a Szebi-Bau Építőipari Kft. építette föl kivitelezőként. Ezeknek a tulajdonosa azok értékesítése előtt azonban nem a Czeglédy-féle KBT. Kft. volt, hanem egy olyan társaság, ami Puskás Péter felesége tulajdonában állt.