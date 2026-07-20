Elment Kev király, a Newcastle United szíve, az angolok legendája

halálozás;

2026-07-20 18:32:00 CEST

Elhunyt Kevin Keegan, a Liverpool korábbi kétszeres aranylabdás labdarúgója. Hetvenöt éves volt.

„Mélységes szomorúsággal jelentjük be, hogy Kevin Keegan hetvenöt éves korában elhunyt. A korábbi angol válogatott játékos és szövetségi kapitány rákbetegséggel küzdött, utolsó perceit felesége és lányai körében töltötte” – áll Keegan családjának közleményében. „Kevin, aki kétszer nyerte el az Aranylabdát, nagyon szeretett férj, apa és nagyapa volt. A család szeretne köszönetet mondani a Kevint kezelő kiváló orvosi csapatnak a támogatásukért.”

A Newcastle United megmentője

Kevin Keegan generációja egyik legjobb játékosának számított, és kiváló játékoskarriert futott be, majdnem 750 klubmérkőzésen lépett pályára, háromszor emelte fel az első osztály bajnoki trófeáját az FC Liverpool színeiben, és 1978-ban és 1979-ben is kiérdemelte az Aranylabdát. Hét évvel visszavonulása után 1992 februárjában vállalta első edzői állását, akkor a nehéz helyzetben lévő Newcastle menedzsere lett. A klubot megmentette a kieséstől a harmadik ligába, majd első teljes szezonjában visszavezette csapatát a Premier League-be.

Aztán 1996-ban a Newcastle-t közel vitte 1927 óta az első bajnoki címéhez. A Premier League esélyesei voltak az 1995/96-os szezon nagy részében, egy alkalommal 12 ponttal előzték meg a Manchester Unitedet. De Keegan csapatának drámai összeomlása, valamint a Sir Alex Ferguson által inspirált Man United tempója miatt, amely az utolsó 15 meccsből 13-at megnyert, végül a Newcastle négy ponttal lemaradva a második helyen végzett.

Később angol szövetségi kapitány lett a játékosként 63 mérkőzésen 21 gólt szerzett Keegan, aki 1999 februárja és 2000 októbere között irányította a válogatottat. Néhány perccel azután mondott le, hogy csapata a régi Wembley Stadion utolsó mérkőzésén 1-0-ra kikapott Németországtól a vb-selejtezőben. Anglia vele korábban csalódást keltően szerepelt a 2000-es Európa-bajnokságon: bár legyőzte Németországot, Portugália és Románia ellen is kétgólos előnyről kapott ki, így már a csoportkörben kiesett.

Megrázó sorokkal búcsúzott tőle a klubja

A Newcastle United nyilatkozatban búcsúzott hősétől: „Megdöbbentünk a Kevin Keegan haláláról szóló híren. Ő a klub történetének egyik legikonikusabb, legbefolyásosabb és legszeretettebb alakja. Kevin több volt, mint legendás futballista és menedzser. Ő volt a Newcastle United szíve. Ma gyászoljuk történelmünk egyik igazi óriásának elvesztését, és majd a megfelelő pillanatban alaposan megfontoljuk, miként tiszteleghetünk Kevin rendkívüli élete és öröksége előtt. Nyugodj békében, Kev király."