Rodrit választották a világbajnokság legjobb játékosának, Mbappé a gólkirályi címmel vigasztalódhat

Spanyolország;világbajnokság;Argentína;díjazottak;

2026-07-20 14:48:00 CEST

Spanyolország 2010 után másodszor lett világbajnok. A hispánok az aranyérem mellett egyéni díjakkal is távozhatnak az Egyesült Államokból: Rodri kapta az Aranylabdát, Unai Simon az Aranykesztyűt, Pau Cubarsít pedig a torna legjobb fiatal játékosának választották meg.

„Olyan ez, mint egy tökéletes forgatókönyv. Erre biztosan nem számítottam” – mondta Rodri, miután átvette a torna legjobb játékosának járó Aranylabda-díjat. A 30 éves csapatkapitány ugyan nem szerzett gólt és nem osztott ki asszisztot sem, védekező középpályásként nem is ez volt a dolga.

„Szeretném, ha a fiatalabb generációk látnák: egy játékos, aki a csúcson jár, majd a poklot is megjárja, képes a visszatérésre. Ez lecke arról, hogyan lehet legyőzni a nehézségeket”

– utalt arra, hogy kevesebb mint két évvel ezelőtt elszakadtak a térdszalagjai, mégis kiérdemelte a vb egyik különdíját, és most azon kevesek közé tartozik, akik Eb-t és vb-t, valamint Bajnokok Ligáját is nyertek.

Az előző, katari vb-n szintén a győztes válogatott kapitánya, az argentin Lionel Messi kapta a torna legjobbjának járó díjat, azt megelőzően viszont utoljára 1994-ben a brazil Romário érdemelte ki világbajnokként az elismerést.

Simon a legjobb kapus

Nyolc mérkőzésen mindössze egy gólt kapott Unai Simon, a spanyolok Aranykesztyű-díjas kapusa. Az Athletic Bilbao 29 éves hálóőre csupán a belgák ellen 2-1-re megnyert találkozón nyúlt a hálójába, így nem meglepő, hogy díjjal jutalmazták.

„Úgy vélem, ez a csapattársaim érdeme. Nekik köszönhetjük, hogy ilyen sok győzelmet arathattunk. A kezeimnek nem kellett olyan keményen dolgozniuk, mint más kapusoknak”

– jelentette ki Simon, akinek valóban nem sok dolga akadt a tornán. A spanyolok a 120 perces döntőben mindössze két lövést engedélyeztek az argentinoknak, és az aranyéremhez vezető úton olyan sztárokat tudott semlegesíteni a védelem, mint a francia Kylian Mbappé és az argentin Lionel Messi, a vb két legeredményesebb góllövője.

Simon a torna során világbajnoki csúcsot jelentő 649 perces kapott gól nélküli rekordot állított fel, amivel Walter Zenga korábbi, 1990-es, 517 perces rekordját adta át a múltnak.

Spanyol a legjobb fiatal játékos is

Pau Cubarsí csupán 19 esztendősen lett világbajnok, és azon kevesek egyike, aki 21 éves kora előtt kezdett egy vb-döntőben. 1958-ban Pelé, 1982-ban Giuseppe Bergomi, 2018-ban pedig Kylian Mbappé játszott vb-döntőt, mindhárman csúcsra is értek. Most hozzájuk csatlakozott Cubarsí és Lamine Yamal.

Cubarsí csakúgy, mint Simon végigjátszotta a spanyolok nyolc mérkőzését és védő munkájával nagymértékben hozzájárult a végső győzelem megszerzéséhez.

Érdekesség, négy éve Katarban Enzo Fernándezt választották a torna legjobb fiatal játékosának. A Chelsea klasszisa most a fináléban második sárga lappal a kiállítás sorsára jutott, ezzel gyakorlatilag megpecsételve az argentinok sorsát.

Mbappé lett a gólkirály

Az idei torna kifejezetten nagy versenyt hozott a szupersztár támadók között, a végére aztán Messi és Mbappé elkülönültek a többiektől. A francia támadó a legvégén el is húzott, az angolok ellen 6-4-re elvesztett bronzmeccsen lőtt duplájával 10 góllal zárt. Ennyi gólra ebben az évszázadban még senki nem volt képes, igaz, a létszámbővítés miatt Mbappé nyolc mérkőzésen játszott. Két számjegyű gólig utoljára Gerd Müller jutott 1970-ben.

A 27 éves Mbappénak most már 22 gólja van a vb-ken, ezzel az örökrangsor élén áll. Fiatal korának köszönhetően pedig legalább két vb-n részt vehet majd.