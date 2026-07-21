A kijevi tüntetők péntekig adnak időt Zelenszkijnek Fedorov visszahelyezésére és Szirszkij leváltására

stratégia;Ukrajna;tüntetések;leváltás;belpolitikai válság;követelések;ukrán hadsereg;Volodimir Zelenszkij;Mihajlo Fedorov;

2026-07-21 10:38:00 CEST

Újabb tiltakozást tartottak hétfőn este Kijevben Volodimir Zelenszkij elnök azon döntése miatt, hogy menesztette Mihajlo Fedorov védelmi minisztert, miközben helyén hagyta Olekszandr Szirszkij főparancsnokot. A rendezvény szervezői tisztázták követeléseiket, és péntekig szabtak határidőt azok teljesítésére.

A tüntetéssorozat egyik elindítója, Dmitro Kozjatyinszkij veterán frontorvos a Kyiv Independentnek elmondta, hogy a mozgalomnak két egyértelmű követelése van: Fedorov visszahelyezése a védelmi miniszteri posztra és Szirszkij leváltása a főparancsnoki posztról.

Szirszkij leváltásáról hamarosan, akár napokon belül döntés várható – mondta egy, az ügyhöz közel álló személy a független kijevi hírportálnak. A fegyveres erők vezérkara hétfőn nyilatkozatban próbálta hűteni a kedélyeket, azt állítva, hogy a Szirszkij és Andrij Hnatov vezérkari főnök leváltásáról szóló híresztelések nem felelnek meg a valóságnak, továbbra is ellátják feladataikat.

Fedorovnak eközben egy másik, a katonai technológiára és a minisztérium modernizációjának felügyeletére összpontosító csúcspozíciót ajánlottak fel, de két, az ügyhöz közel álló személy szerint csak védelmi miniszterként hajlandó visszatérni.

Fontos, hogy Fedorov folytassa az összes elindított projektet – mondta egyikük.

Az ukránok július 16. óta naponta tüntetnek Fedorov, az ország egyik legfiatalabb és legnépszerűbb magas rangú tisztviselőjének leváltása ellen.

Védelmi miniszteri megbízatása alatt Fedorov számos nagy horderejű kezdeményezést felügyelt, beleértve az ukrán katonai képességek megerősítését célzó reformokat és programokat. Bár ezek egy része néhány hónap alatt is kézzel fogható eredményeket hozott az Oroszországgal vívott háború frontján, Fedorov a leváltása után egy rendkívüli sajtótájékoztatón arra panaszkodott, hogy Szirszkij akadályozni próbálta minden kezdeményezésének megvalósítását.

Az elmúlt napok kijevi tüntetésein több ezren vettek részt, és kisebb gyűlésekre Ukrajna más városaiban is sor került. A hétfői megmozdulás után a szervezők három napra szüneteltetni tervezik a tüntetéseket – mondta el Kozjatyinszkij. „A mai esemény nem tüntetés, inkább a követeléseinkre összpontosító akció. Aztán

péntekig háromnapos szünet lesz. Ha addig teljesül a követelésünk, akkor abbahagyjuk” – magyarázta.

Fedorov elbocsátása élesen rávilágított a közte és Szirszkij közötti feszültségre, amelyet Fedorov előre látott, s amely a katonai vezetéshez és a szervezeti kultúrához való eltérő megközelítésükből adódott. Feloldhatatlan ellentétükről Fedorov leváltása után Zelenszkij is úgy nyilatkozott, hogy a két vezető nélküle egy asztalhoz sem volt hajlandó leülni. A döntés, hogy az elnök ebben a konfliktusban Szirszkijt tartotta meg a helyén, bírálatot váltott ki törvényhozók, veteránok és a nyilvánosságban megszólalók részéről, akik közül

sokan azzal érveltek, Fedorov eltávolítása azzal fenyeget, hogy Oroszország ismét a maga javára fordíthatja az ötödik éve tartó háború állását.

Bár az elnök mérlegeléseiről a nap folyamán nem érkeztek újabb hírek, még vasárnap esti szokásos videóüzenetében Zelenszkij közölte, hogy hétfőn további „kulcsfontosságú megbeszéléseket” tervez, miután a hétvégén széles körű konzultációt folytatott számos katonai parancsnokkal. Szavai szerint a cél mindenekelőtt a folyamatban lévő műveletek értékelése és egy olyan jövőbeli stratégia kidolgozása, amely Ukrajna számára elfogadható feltételekkel kényszeríti ki a konfliktus lezárását.

Az elnök külön megemlítette, hogy beszélgetést folytatott olyan, „a hadseregben jól ismert, tapasztalt katonákkal”, mint Mihajlo Drapatij (a szárazföldi erők parancsnoka), Volodimir Horbatjuk (a vezérkari főnök helyettese) és Oleh Aposztol (a légi rohamerők parancsnoka). Sajtóértesülések az említett három tábornok valamelyike lehet esélyes arra, hogy átvegye a főparancsnoki posztot Szirszkijtől.