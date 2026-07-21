Házkutatást tartottak Dézsy Zoltán filmrendezőnél, Seuso-kincsek után kutatott

Dézsy Zoltán;Seuso kincsek;régészeti kutatás;

2026-07-21 15:25:00 CEST

Még június 27-én egy társával együtt előállították a kőszárhegyi kőbánya közelében.

Régészeti leletek és védett kulturális javak feltételezett eltulajdonításával összefüggő büntetőügyben tartottak házkutatást Dézsy Zoltán filmrendezőnél, miután június 27-én egy társával együtt előállították a kőszárhegyi kőbánya közelében - írja az Átlátszó.

A portál forrásai szerint a vele együtt előállított régiséggyűjtőnél végzett házkutatás során ismeretlen eredetű lopott műkincset találtak.

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság a helyszínen emberi csontokat, valamint tégla- és kerámiatöredékeket foglalt le. A leleteket a polgárdi rendőrőrsre vitték, ahol a székesfehérvári Szent István Király Múzeum munkatársa előzetesen régészeti korúnak minősítette a csontokat. Emiatt emberölés gyanújával nem kellett nyomozást indítani.

Dézsy Zoltán a Seuso-kincsekről készülő harmadik dokumentumfilmjéhez kutatott a térségben. Úgy véli, hogy a késő római ezüstkészlet hiányzó darabjait egy föld alatti üregben vagy kútban rejthették el. Június 27-én egy markológéppel akartak hozzáférni egy olyan üreghez, amelyet egy nagy kő zárt el.

A filmrendező Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy a bányától kapták a munkagépet, és a felszín vizsgálata közben csontokat észleltek. A munkát a rendőrök megérkezése után félbeszakították. A vele együtt előállított régiséggyűjtőnél végzett házkutatás eredményéről a forrás csak annyit közölt, hogy az nem úgy zárult, mint Dézsy Zoltán esetében. A rendező az oknyomozó portálnak azt mondta, ez egy olyan oknyomozó film, ami helyszínről helyszínre követi a hiányzó műkincsek utáni kutatást. Nagyon bízik azonban abban, hogy „slusszpoénként” meg is találják a kincseket.

„A filmnek ez lenne a dramaturgiai vége. Ez egy nagyon nagy dolog, nagyon nagy öröm lenne, rögtön sajtótájékoztató, múzeum, ez egy nagyon nagy sztori lenne. Gondolj bele, előkerül egy kicsit sérült, de ott a kútban másfél ezer évet átvészelt római kori kancsó, ez mekkora műsor lenne. Akkor azt a filmet a világ összes dokucsatornájába el tudnám adni”

- fogalmazott.

Pokrovenszki Krisztián múzeumigazgató az Átlátszónak azt mondta, hogy az intézmény a rendőrségi intézkedés előtt olyan bejelentést kapott, amely illegális helyszíni munkára figyelmeztetett. A megadott koordináták alapján azonban akkor nem sikerült azonosítaniuk a pontos területet.

Dézsy Zoltán csak az előállítása után küldött levelet a múzeumnak, amelyben beszámolt a megtalált tárgyakról, és azt kérdezte, lehetett-e temető a környéken. A múzeum arra kérte, hogy vigye be a leletanyagot, ez azonban a cikk megjelenéséig nem történt meg.

A későbbi helyszíni vizsgálat során római és Árpád-kori tárgyakat is találtak. A terület korábban nem szerepelt a hivatalosan nyilvántartott régészeti lelőhelyek között, a felfedezések után azonban bejegyezték, így már védelem alatt áll. A múzeumigazgató hangsúlyozta, hogy a munkát már az első csont vagy régészeti tárgy előkerülésekor meg kellett volna szakítani, és értesíteni kellett volna a jegyzőt vagy a múzeumot. Az engedély nélküli földmunka azért is okozhat károkat, mert a tárgyak eredeti helyzetének, mélységének és környezetének megváltoztatásával olyan régészeti adatok veszhetnek el, amelyekkel a szakemberek tovább tudnának dolgozni.

Dézsy Zoltán az eljárást követően adatlopás és adatkiszivárogtatás miatt tett feljelentést. Elmondása szerint valaki bizalmas információkat, valamint az általa készített fényképeket tett közzé a Redditen.