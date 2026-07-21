Laczó Adrienn volt bírónőt javasolja köztársasági elnöknek három közéleti személyiség

köztársasági elnök;javaslat;Lányi András;Fleck Zoltán;Puzsér Róbert;Laczó Adrienn;

2026-07-21 14:45:00 CEST

Fleck Zoltán, Lányi András és Puzsér Róbert szerint a leendő államfőnek mindenképpen a jogállam őrének kell lennie, értenie kell az alkotmányos intézmények működését, hogy részt vehessen az alkotmányozás folyamatában.

Jelöltünk Laczó Adrienn volt bírónő, aki felhagyott a hivatásával, amikor úgy találta, hogy Magyarországon a bírói függetlenség feltételei többé nem teljesülnek. Azóta ügyvédként tevékenykedik. Az Orbán-rendszer végnapjaiban ő vállalta a jogtalanul letartóztatott ukrán pénzszállítók, valamint Szabó Bence százados védelmét. Nagy része van a közhatalom eszközeivel elkövetett gyalázatos visszaélések leleplezésében – tette közzé a következő köztársasági elnök személyére tett javaslatát Fleck Zoltán jogász, szociológus, Lányi András író, filozófus és Puzsér Róbert publicista, rádiós, kritikus, akinek a Facebook-oldalán olvasható a kezdeményezés.

A Felforgatókönyv jogi fejezetének szerzője: az igazságszolgáltatás reformjára dolgozott ki javaslatot. Tettei, helytállása, fellépése alapján a magyar jogásztársadalom tagjai közül ma őt tartjuk a legalkalmasabb jelöltnek az államfői tisztség betöltésére – írták Laczó Adriennről, akinek jelölésével a közéleti szereplők meg is válaszolták saját kérdésüket, hogy milyen köztársasági elnököt akarnak.

A köztársasági elnök az alkotmányos hatalomgyakorlás letéteményese. Ezt a tisztséget szerintünk csak olyan, kiemelkedően felkészült, megfelelő ítélőképességgel rendelkező személy töltheti be, aki érti az alkotmányos intézmények működését, és az alkotmányozás folyamatában rá háruló közjogi és erkölcsi felelősséget felkészülten és lelkiismeretesen képes viselni. Enélkül nehezen tehet eleget legfőbb feladatának: aligha lehet a jogállam törvényes rendjének őre – fogalmaztak a javaslattevők.

Saját szerepükről megjegyezték, hogy a negyedik Magyar Köztársaság legtekintélyesebb elnöke, Sólyom László megválasztására annak idején pártoktól független civil kezdeményezés nyomán került sor. – Eltávolítása és művének lerombolása 2010 után a Fidesz első teendője volt. Itt az ideje, hogy az így megszakadt hagyományt felelevenítsük – emelte ki Fleck Zoltán, Lányi András és Puzsér Róbert.

„Végtelenül megtisztelő számomra, az, hogy rám gondoltak”

„Végtelenül megtisztelő számomra, az, hogy rám gondoltak. Főleg, mert Fleck Zoltánnal és Lányi Andrással együtt dolgoztunk a Felforgató könyvön. A szívemnek ez nagyon kedves gondolat, bár én úgy gondolom nem vagyok eléggé ismert a társadalom széles rétegei számára” – jelentette ki Laczó Adrienn a Magyar Hangnak.

Hozzátette: most más lenne ez a feladat, mint korábban, annyiban mindenképp, hogy „sebeket kell begyógyítani, árkokat kell betemetni. Ráadásul ez egy ideiglenes államfői megbízatás, amely az új alkotmány elfogadásáig tart. Az új államfő személye biztosíthatja majd az átmeneti időszakban a stabilitást. Természetesen én is úgy gondolom, hogy olyan személyt nem lehet találni, jelen politikai helyzetben, aki mindenki számára megfelelne”.