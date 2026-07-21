Elsodorta a vonat, majd mint aki jól végezte dolgát, elhagyta a helyszínt

baleset;vonat;MÁV;Vecsés;

2026-07-21 16:47:00 CEST

Emiatt fennakadásokkal kell számolni az érintett vonalon.

Hosszabb menetidővel és járatkimaradásokkal kellett számolni kedd délután a ceglédi vasútvonalon, miután Vecsés és Üllő között baleseti helyszínelés miatt egy vágányra korlátozták a vasúti forgalmat - közölte a Magyar Államvasutak (MÁV).

A Monorról 14.26-kor Kőbánya-Kispestre indult S50-es vonat Vecsés külterületén, a Kakucsi úti vasúti átjáróban elsodort egy embert. Az érintett a vasúttársaság tájékoztatása szerint a baleset után elhagyta a helyszínt.

Az S50-es vonatok a korlátozás idején csak Kőbánya-Kispest és Vecsés között jártak. A Kőbánya-Kispestről 15.20-kor Monorra induló, 2736-os számú járat kimaradt. A Z50-es vonatok ideiglenesen Vecsésen, Vecsés-Kertekalján, Üllőn és Hosszúberek-Péterin is megálltak. A Nyugati pályaudvarról 16 órakor Ceglédre induló, 2876-os számú vonat nem közlekedett.

A fennakadás a szegedi InterCity-járatokat is érintette. A Szegedről 13.44-kor a Nyugati pályaudvarra elindult Napfény InterCity csak Ceglédig közlekedett, a Budapestről 16.42-kor induló járat pedig Ceglédtől vitte tovább az utasokat Szeged felé.