Késes támadás volt egy írországi templomban, egy nő súlyosan megsérült

Írország;templom;késelés;

2026-07-21 18:18:00 CEST

A támadás után egy 36 éves férfit őrizetbe vettek.

Késsel támadtak meg egy ötvenes éveiben járó nőt kedd délelőtt az írországi Tramore Szent Kereszt-templomában - írja az Irish Times.

A sérültet a waterfordi egyetemi kórházba szállították.

Az eset nem sokkal délelőtt 10 óra előtt történt. A lap értesülése szerint a férfi a mise előtt lépett be a templomba, beszélni kezdett az egyik alkalmazottal, majd elindult az oltár felé, ahol több nő rózsafüzérrel imádkozott.

A lap értesülése szerint a támadó egy nő felé közeledett, aki megpróbált eltávolodni tőle. A férfi üldözőbe vette, majd a felsőtestén megszúrta. A rendőrök röviddel később őrizetbe vettek egy 36 éves férfit. Az Irish Times forrásai helyi ír férfiként azonosították, és azt közölték, hogy korábban mentális betegsége volt. A támadás indítékáról a rendőrség egyelőre nem adott tájékoztatást.

A rendőrök és a mentők körülbelül 9:45-kor reagáltak a támadásról szóló bejelentésre. A hatóságok azoktól várnak információt vagy kamerafelvételt, akik kedden 9:15 és 10:15 között Tramore Summerhill nevű városrészében tartózkodtak. A waterfordi és lismore-i egyházmegye azt kérte, mindenki imádkozzon a sérültért, a támadás érintettjeiért és a tramore-i plébániai közösségért. A helyi független önkormányzati képviselő, Joe Kelly azt mondta, hogy a történtek megrázták az embereket, különösen azért, mert az erőszak egy szent helyként számon tartott templomban történt.