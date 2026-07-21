Hiányoznak az MCC brüsszeli irodájának átláthatósági nyilatkozatából a végső tulajdonosok

Fidesz;Brüsszel;Belgium;Mathias Corvinus Collegium;

2026-07-21 16:50:00 CEST

A szervezet csak két igazgatót tüntetett fel, noha egyik magyarországi alapító cége, a Gerhardus Talentum Kft. az igazgatóság összetételére is befolyással van. Szabálytalanság esetén akár 50 ezer eurós bírság is kiszabható.

Nem szerepelnek az MCC Brussels tényleges tulajdonosi nyilatkozatában a szervezet mögött álló magyar cégek és a magyar MCC-kekva vezetői - írja az Átlátszó a De Morgen és a Hope Not Hate közreműködésével megszerzett dokumentum alapján.

A belga Pénzügyminisztériumhoz benyújtott iratban két magánszemélyt, Lánczi Pétert és Juhász Anikót nevezték meg. Mindketten az MCC Brussels igazgatói; Lánczi Péter a magyar MCC általános főigazgató-helyettese, Juhász Anikó pedig korábban a magyar MCC-ben is tisztségeket töltött be. A brüsszeli szervezetet azonban két magyarországi cég, a Pelso Talentum Ingatlanfejlesztő Kft. és a Gerhardus Talentum Ingatlanfejlesztő Kft. alapította. Mindkét társaság a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány százszázalékos tulajdonában van, és az alapítvány ingatlanvagyonának kezelésében vesz részt.

A Gerhardus Talentum Kft. az alapító okirat alapján a későbbiekben is befolyással van az MCC Brussels vezetésére. A brüsszeli egyesület legalább két igazgatója közül legalább az egyiket a magyar társaság által javasolt személyek közül kell kiválasztani.

Az MCC Brussels azzal indokolta a cégek kihagyását, hogy a tényleges tulajdonosi nyilatkozatban csak természetes személyeket lehet feltüntetni. Michel Maus csalásellenes jogszabályokkal foglalkozó jogászprofesszor ugyanakkor úgy értékelte, hogy a háttérben álló társaságok elhagyása társasági, egyesületi és pénzmosás elleni szabályokat is sérthet.

A belga pénzügyi hatóság tájékoztatása alapján a nyilatkozatnak minden olyan személyt és szervezetet tartalmaznia kell, amely befolyással lehet az adott szervezet működésére. Többszintű tulajdonosi szerkezet esetén a köztes cégeket, valamint azok tulajdonosait vagy vezetőit is be kell jelenteni.

Az Átlátszó értelmezése szerint ezért a tényleges tulajdonosok között a Gerhardus Talentum Kft.-n keresztül Szalai Zoltán, a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány vezetője is megjelenhetett volna. A lap Ruff Bálintot, illetve korábban Gulyás Gergelyt is lehetséges végső irányítóként említette, mivel a Miniszterelnökség gyakorolja az alapítói jogokat a közérdekű vagyonkezelő alapítvány felett. Amennyiben az MCC Brussels tényleges tulajdonosi jelentése szabálytalan, az ügy 250 és 50 ezer euró közötti bírságot, illetve akár büntetőjogi következményeket is maga után vonhat.

Az MCC Brussels uniós lobbiregisztrációját korábban már felfüggesztették. Az Európai Unió Átláthatósági Nyilvántartásának titkársága úgy ítélte meg, hogy a brüsszeli szervezetet és a magyar MCC Alapítványt egyetlen bejegyzésben kellett volna feltüntetni. Az MCC ezt vitatta, és politikailag motiváltnak nevezte a döntést. A brüsszeli szervezet 2024-ben 6,37 millió eurós költségvetésből működött, amelyet szinte teljes egészében a magyar MCC Alapítvány finanszírozott.

Az alapítvány megszüntetésével a tulajdonában álló cégek állami kézbe kerülnek. A Gerhardus Talentum Kft. tulajdonosi jogainak gyakorlója a kormányhatározat alapján a közlekedési és beruházási miniszter lesz, így a társaságon keresztül a jövőben elvileg Vitézy Dávidnak lehet beleszólása az MCC Brussels igazgatóságának kiválasztásába.