Tiszta beszéd: látszatválasztást sem tart többé a hírhedt diktátor

választás;diktatúra;Daniel Ortega;Nicaragua;

2026-07-23 08:45:00 CEST

Daniel Ortega a sandinista forradalom évfordulóján már nem is leplezte, hogy a hatalom békés leváltását akarja lehetetlenné tenni. A bejelentés után az Egyesült Államok nemzetközi elszigetelést sürget, miközben Nicaragua végérvényesen családi diktatúrává válhat választási díszletek nélkül.

Daniel Ortega kimondta azt, amit a nicaraguai rendszer évek óta a gyakorlatban épít: az ellenzék többé nem juthat hatalomra választáson. A 1979-es sandinista forradalom évfordulóján tartott managuai tömegrendezvényen az államfő arról beszélt, hogy nem lesznek többé olyan választások, amelyeken az ellenfelei „megragadhatnák” a kormányt.

Ez a mondata autoriter rendszerének önleleplezése volt.

Nicaragua következő országos voksolását 2027-re várták. A választás persze eddig is inkább díszlet volt, mint valódi politikai verseny.

A 2021-es elnökválasztás előtt a hatóságok letartóztatták vagy elhallgattatták a legfontosabb ellenzéki jelölteket, a független sajtót fokozatosan felszámolták, civil szervezetek ezreit tiltották be, az egyházat pedig állami nyomás alá helyezték. Most Ortega már a díszletet is feleslegesnek tartja.

A választás mint veszélyforrás

A nicaraguai hatalom logikája mára egészen egyszerűvé vált: minden intézmény veszélyes, amely nem az elnöki család közvetlen ellenőrzése alatt áll. Ortega 2007 óta megszakítás nélkül vezeti az országot, korábban pedig már a nyolcvanas években is államfő volt. Felesége, Rosario Murillo a 2025-ös alkotmányos átalakítás után társelnöki szerepet kapott, a kormányzati működés napi irányításában pedig sokak szerint már eddig is ő volt a meghatározó szereplő.

A rendszer a forradalmi örökségből családi hatalmi szerkezetet épített. A Somoza-diktatúrát megdöntő sandinista mozgalom egykor azt állította, meg akarja valósítani a társadalmi igazságosságot és a nemzeti önrendelkezést. Ortega ezt a retorikát folytatva az ellenzéket amerikai ügynöknek minősíti, hogy a „jenkik” által mozgatott visszatérő Somoza-hatalomnak állítsa be. Így válik minden politikai verseny állítólagos nemzetbiztonsági fenyegetéssé.

A fordulat mögött gyengeség is látszik. A 2018-as tüntetések véres elfojtása óta Nicaragua társadalma szétzilálódott: százezrek hagyták el az országot, a gazdaságot a szankciók és az elvándorlás egyaránt terhelik, a félelem pedig már az államapparátuson belül is feszültséget okozhat. Egy magabiztos rezsim általában megrendezi a saját választási színjátékát. Ortega most attól is tart, hogy a színpadon egyszer mégis hiba történhet.

Nem mintha eddig nyoma lett volna bármiféle demokráciának Nicaraguában, ezzel azonban ennek végleg vége.

A jogállami intézmények már korábban elveszítették függetlenségüket, az igazságszolgáltatás és a választási hatóság a végrehajtó hatalom alá került, a politikai ellenfelek jelentős része börtönben, száműzetésben vagy állampolgárságától megfosztva él. A mostani bejelentés mindössze hivatalos pecsétet nyomott egy régóta készülő államformára.

Rubio elszigetelést sürget

Marco Rubio amerikai külügyminiszter arra szólította fel a nemzetközi közösséget, hogy szigetelje el a nicaraguai rezsimet, és ne fogadja el a választások eltörlését belügyként. Az Egyesült Államok eddig is alkalmazott célzott szankciókat Ortega környezetével szemben, de a mostani külügyminiszteri bejelentés újabb nyomásgyakorlást hozhat.

Washington számára Nicaragua egyszerre regionális biztonsági, migrációs és geopolitikai kérdés. A managuai vezetés szoros kapcsolatokat ápol Kubával és Venezuelával, miközben az amerikai politika a latin-amerikai autoriter rendszerekkel szemben újra keményebb hangot üt meg. A diplomáciai elszigetelés és a szankciók azonban aligha változtatnak az Ortega-rezsim magatartásán.

A nemzetközi közösség mozgástere korlátozott. A túlzott gazdasági nyomás tovább növelheti a kivándorlást, a puszta elítélő nyilatkozat viszont semmit sem változtat a hatalmi szerkezeten.

Ortega pontosan erre játszik: a világ tiltakozik, az ellenzék száműzetésben marad, az országban pedig a rendőri és pártállami kontroll tölti ki a plurális politikai tér helyét.

Nicaragua tragédiája, hogy a forradalom egykori győztese ma ugyanazt a logikát követi, amely ellen fiatalon harcolt. A választás megszüntetése nem stabilitást teremt, hanem kimondja, hogy a hatalom már csak kényszerrel tartható fenn. Ortega szavai így nem erőt, hanem félelmet sugároznak: attól fél, hogy ha egyszer valódi döntést engedne a nicaraguaiaknak, a nép nem őt választaná.