Aláírásgyűjtés indult a nagykanizsai lőtér bezárásáért, a kezdeményezők lakossági fórumot várnak az ügyben

Nagykanizsa;lőtér;aláírásgyűjtés;Tisza Szigetek;

2026-07-22 12:30:00 CEST

Ahol Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter jelenlétére is számítanak.

A helyi Tisza sziget kezdeményezésére aláírásgyűjtés indult a zalai Homokkomárom térségében, hogy zárják be a Nagykanizsán csaknem harminc év szünet után néhány éve ismét működtetett honvédségi lőteret – tájékoztatta a kezdeményezés elindítója az MTI-t.

Katona Krisztián, a Hegylakók Tisza sziget egyik alapítója azt mondta, „mostanra leginkább a fronton érezzük magunkat”. A petícióban az áll, hogy az elmúlt években a háborús vészhelyzetre hivatkozva nyitották meg újra a lőteret, ami folyamatosan és jelentősen terheli nemcsak a közvetlenül szomszédos települések lakóinak a mindennapját, de hétvégenként és éjszaka is folyik az éleslövészet. Mindez jelentősen fokozza a vadbalesetek számát, mert megzavarja a vadállományt, valamint a háziállatok nyugalmát is.

A kezdeményező hozzátette,

a mintegy 45 hektáros lőtéren 1997 óta nem volt honvédségi jelenlét, néhány éve rendelkeztek az újranyitásról, de arról semmilyen lakossági egyeztetés nem történt. Az intenzív zajhatást már nemcsak a folyamatos sorozatlövések, hanem a Kaposvárról érkező harci helikopterek is fokozzák a térségben.

Katona Krisztián elmondta: a nemrég indított aláírásgyűjtés még nem jutott el minden településre vagy településrészre, de már így is csaknem kétszázan támogatják a kezdeményezést. Az a céljuk, hogy egy lakossági fórumon vitassák meg a helyzetet Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter jelenlétével. Megjegyezte azt is, hogy

a lőtér területének jelentős része Natura 2000-es természetvédelmi besorolású.

A petícióban szereplő összefoglalás szerint a Nagykanizsa és Homokkomárom közötti területen található lőtér jelenleg a Magyar Honvédség Bauer Gyula 5. Területvédelmi Ezred – azon belül a hozzá tartozó 48. Területvédelmi Zászlóalj – használatában áll, de a kaposvári Lahner György 2. Ellátóezred katonái szintén itt végzik a lőgyakorlataikat. A petíció Homokkomárom, Hosszúvölgy, Sormás, Fűzvölgy, Újudvar, továbbá a Nagykanizsához tartozó Korpavár, Palin, Zsigárdmajor és Kiskanizsa szomszédságában üzemeltetett lőtér bezárásáért indult.