Leköpték Magyar Pétert a Nyugati pályaudvaron

Nyugati pályaudvar;köpés;Magyar Péter;

2026-07-22 10:56:00 CEST

A kormányfő szerint a Fidesz még megmaradt arcait látjuk.

Leköpte egy járókelő a miniszterelnököt szerda délelőtt a Nyugati pályaudvaron.

Magyar Péter éppen Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter társaságában ment a Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervről tartott sajtótájékoztatóra, amikor az incidens történt. Az élőben közvetített jeleneten csak annyi hallatszódott, hogy valaki tegezve odaszól a kormányfőnek, majd jól hallhatóan leköpi. Magyar Péter jó egészséget kívánt a férfinak, majd megjegyezte, „a Fidesz még megmaradt arcait látjuk”.

Ezt követően a kormányfő és minisztere arra jutott, hogy Lázár János lehet ezért nem jár vonattal.

Később a sajtótájékoztatón azt mondta, „vigasztaljuk meg az ilyen honfitársainkat és öntsünk beléjük lelket és erőt”. Kifejtette, ők nem tehetnek arról, hogy „gyűlölet van a szívükben”. Magyar Péter emiatt azt a propagandát okolta, amelyet Lázár János is közpénzen folytatott.