baleset;Sárvár;frontális ütközés;84-es főút;

Mentőhelikopterek a helyszínen július 22-én

Egy ember meghalt, amikor furgon és kisbusz ütközött össze Sárvár közelében

Egy nőt életveszélyes, míg két férfit súlyos sérülésekkel kórházba szállítottak. 

Egy ember meghalt, amikor szerdán reggel egy kisteherautó és egy kisbusz frontálisan ütközött a 84-es számú főúton Sárvár térségében - közölte a Magyar Távirati Irodával (MTI) az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) kommunikációs ügyelete.

Tájékoztatásuk szerint nyolc mentőegység, köztük három mentőhelikopter érkezett a helyszínre, ahol egy nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy nem sikerült újraéleszteni, a helyszínen meghalt. 

Egy nőt súlyos sérülésekkel, életveszélyes állapotban, míg két férfit súlyos sérülésekkel, mentőhelikopterrel szállítottak kórházba. További két nőt hasi, valamint végtagsérülés miatt szállítottak helyszíni ellátást követően, földi úton kórházba. A katasztrófavédelem korábbi tájékoztatása szerint a baleset a főút 65-ös és 66-os kilométere között történt. Az ütközés következtében hárman a járművekbe szorultak, a kisbusz öt utasának egyike pedig kiesett a járműből.

A rendőrség a honlapján azt közölte, hogy a mentés és helyszínelés idejére a 84-es számú főutat teljes szélességében lezárták, a forgalmat a 88-as főútra, Rábasömjén belterülete felé terelték el.

Az ügyészség felfüggesztett szabadságvesztést és egészségügyi foglalkozás gyakorlásától eltiltást indítványozott az ügyben.