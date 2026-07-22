Négy mentőápolót vádolnak azzal, hogy ájulásig vertek egy férfit a pécsi detoxikálóban

Pécs;bántalmazás;vádemelés;mentőápoló;

2026-07-22 10:54:00 CEST

Az ügyészség felfüggesztett szabadságvesztést és egészségügyi foglalkozás gyakorlásától eltiltást indítványozott az ügyben.

Folytatólagosan elkövetett, közfeladatot ellátó személy eljárásában csoportosan elkövetett bántalmazás és más bűncselekmény miatt emelt vádat négy pécsi ápoló ellen a helyi ügyészség, miután a vádlottak folyamatosan bántalmaztak egy rájuk bízott, részeg férfit.

Az ápolók a PTE Klinikai Központ Sürgősségi Klinikáján dolgoztak. A vádirat szerint a későbbi sértett 2025. november 5-én Pécsett a délutáni órákban nagyobb mennyiségű szeszesitalt fogyasztott, berúgott, az utcán elesett és fejsérülést szenvedett. Emiatt mentő szállította a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjának Sürgősségi Betegellátó Osztályára. A férfit ittas állapota miatt a detoxikáló helyiségben helyezték el, de ő nem akart ott maradni, ezért kiabálni kezdett, és több alkalommal ököllel beleütött a helység ajtajába.

Ezt követően a mentőápolóként, illetve diplomás ápolóként dolgozó férfiak több alkalommal bementek hol együtt, hol felváltva a detoxikálóba, és folyamatosan bántalmazták az őket szidalmazó, ittas férfit: a fejét és arcát ütötték ököllel és tenyérrel, fejen és lábon rúgták, kabátját a fejére tették, egyikük le is köpte őt. A bántalmazás közben a sértett három alkalommal elájult.

Az ápolók cselekménye – többek között – folytatólagosan elkövetett, közfeladatot ellátó személy eljárásában csoportosan elkövetett bántalmazásnak minősül, melyet társtettesként követtek el. A bűncselekmény büntetési tétele 2-8 évig terjedő szabadságvesztés. Az ügyészség felfüggesztett szabadságvesztést és egészségügyi foglalkozás gyakorlásától eltiltást indítványozott a vádlottakkal szemben.