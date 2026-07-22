Négy mentőápolót vádolnak azzal, hogy ájulásig vertek egy férfit a pécsi detoxikálóban

Folytatólagosan elkövetett, közfeladatot ellátó személy eljárásában csoportosan elkövetett bántalmazás és más bűncselekmény miatt emelt vádat négy pécsi ápoló ellen a helyi ügyészség, miután a vádlottak folyamatosan bántalmaztak egy rájuk bízott, részeg férfit.
Az ápolók a PTE Klinikai Központ Sürgősségi Klinikáján dolgoztak. A vádirat szerint a későbbi sértett 2025. november 5-én Pécsett a délutáni órákban nagyobb mennyiségű szeszesitalt fogyasztott, berúgott, az utcán elesett és fejsérülést szenvedett. Emiatt mentő szállította a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjának Sürgősségi Betegellátó Osztályára. A férfit ittas állapota miatt a detoxikáló helyiségben helyezték el, de ő nem akart ott maradni, ezért kiabálni kezdett, és több alkalommal ököllel beleütött a helység ajtajába.
Ezt követően a mentőápolóként, illetve diplomás ápolóként dolgozó férfiak több alkalommal bementek hol együtt, hol felváltva a detoxikálóba, és folyamatosan bántalmazták az őket szidalmazó, ittas férfit: a fejét és arcát ütötték ököllel és tenyérrel, fejen és lábon rúgták, kabátját a fejére tették, egyikük le is köpte őt. A bántalmazás közben a sértett három alkalommal elájult.
Az ápolók cselekménye – többek között – folytatólagosan elkövetett, közfeladatot ellátó személy eljárásában csoportosan elkövetett bántalmazásnak minősül, melyet társtettesként követtek el. A bűncselekmény büntetési tétele 2-8 évig terjedő szabadságvesztés. Az ügyészség felfüggesztett szabadságvesztést és egészségügyi foglalkozás gyakorlásától eltiltást indítványozott a vádlottakkal szemben.