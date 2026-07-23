Nagy titokban 2061-ig kapott koncessziót a Garancsi Istvánhoz köthető soproni kaszinó

Garancsi István;kaszinókoncesszió;Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága;

2026-07-23 08:15:00 CEST

Orbán Viktor önjelölt kötélbarátjának cége tavaly 8,3 milliárd forintos forgalom mellett 1,8 milliárd forint nyereséget ért el.

2061-ig érvényes koncessziós engedélyt kapott a soproni kaszinó üzemeltetésére a Garancsi Istvánhoz köthető CAI Hungary Kft. - írja az Mfor.

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága januárban még csak fél évvel, július 31-ig hosszabbította meg a működési jogosultságot, amelynek korábbi tízéves időszaka január 15-én járt le.

Az áprilisi parlamenti választás előtt derült ki, hogy a Gazdasági Versenyhivatal engedélyével a Garancsi Istvánhoz kötődő vállalkozás kisebbségi részesedését többségire növelhette. A CAI Hungary Kft. a Casino Sopron Kft. tulajdonában van; ez utóbbi társaságban a Futball Invest Zrt. korábban 45 százalékos részesedéssel rendelkezett, míg a többség az osztrák Casinos Austria International GmbH-é volt. Egy további 10 százalékos üzletrész megvásárlásával Garancsi István került többségi pozícióba.

A soproni kaszinó tavaly 8,3 milliárd forintos forgalom mellett 1,8 milliárd forint nyereséget ért el.