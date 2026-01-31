Debrecen;Nyíregyháza;Garancsi István;kaszinók;Habony Árpád;koncesszió;

Egy időn át még Debrecenben is Habony Árpád és Garancsi István hasznára csörögnek majd a zsetonok

A NER nagyban játszó szerencselovagjai a hajdúsági megyeszékhelyen veszik át a Grand Casino üzemeltetését. Szabolcsban azonban nem látnak nagy fantáziát, Nyregyházán ugyanis megszűnik az Onyx Casino.