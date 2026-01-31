Egy időn át még Debrecenben is Habony Árpád és Garancsi István hasznára csörögnek majd a zsetonok

Megszűnik a nyíregyházi Onyx Casino, a debreceni Grand Casino üzemeltetését pedig az LVC Diamond Kft. veszi át – írja a hvg a Sportfortuna portál nyomán. E szerint az Onyx Casino 2026. január 31-én, reggel 7 órakor zárt be, míg a Grand Casino tájékoztatása szerint a helyszín 2026. január 31. és február 13. között ideiglenesen zárva tart, majd 2026. február 13-án, 9:00-kor tervezetten újranyit, immár az LVC Diamond Kft. üzemeltetésében, A cég a Las Vegas Casino Zrt. alá tartozik, amelynek Habony Árpád és Garancsi István a tulajdonosa.
A lap emlékeztet, hogy Garancsi István és Szalay-Bobrovniczky Kristóf még 2020-ban vette át az egy évvel korábban elhunyt Andy Vajna kaszinóit. Az LVC Diamond által üzemeltetett öt helyre – az Atlantis, az Atrium Eurocenter, a Corvin Sétány, a Sofitel, illetve a Tropicana – 2056-ig adott koncessziót az Orbán-kormány a cégnek. Habony Árpád három éve szállt be a cégbe, miután a korábbi kisebbségi tulajdonos honvédelmi miniszter eladta neki a részesedéseit.Két újabb kaszinóba szállt be Habony Árpád és Garancsi István
Lapunk is beszámolt arról, hogy Szalay-Bobrovniczky Kristóf korábbi budapesti kaszinós vállalkozásai Habony Árpádnak és Garancsi Istvánnak is jól fialnak. A nem hivatalos miniszterelnöki főtanácsadó 2023-ban az előző év után mintegy 5 milliárdos osztalékot tehetett zsebre, míg a másik végső tulajdonos, Garancsi István ennek a dupláját. Azóta újabb kaszinókkal bővült a NER kaszinós csapatának a portfóliója.Borkai Zsolt jachtos ügyvédjének kaszinói alapítványi kézbe kerültekCsak ömlenek a milliárdok a kaszinókból Habonyhoz és Garancsihoz