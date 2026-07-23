A Tisza-kormány feljelentést tesz az egyiptomi vasútikocsi-biznisz miatt is

feljelentés;Magyar Péter;

2026-07-23 13:10:00 CEST

Magyar Péter elmondta, a harmadik ügyben tett feljelentés számszerűségében a legnagyobb, sok-sok százmilliárd forintos tétel, bár ebben nagy a verseny a negyedik üggyel.

Ez a Ganz MÁVAG és a Dunakeszi Járműjavító egyiptomi vasútikocsi-projektje, amelyben a mai napon szintén feljelentést tettek.

A miniszterelnök ismertetése szerint 576 milliárd forintos hitelkihelyezés történt az egyiptomi állami vasútnak azért, hogy abból magyar–orosz együttműködésben készülő vasúti kocsikat vásároljon. Az egyiptomi állam összesen 1300 darab vasúti kocsit rendelt.

A kormányfő jelezte: az Oroszországgal szemben bevezetett háborús szankciók miatt Oroszország időközben kiszállt az ügyletből, nem sokkal később pedig a magyar gyártó cég csődbe ment. A szerződés szerinti teljesítési határidő hamarosan lejár, több mint 200 kocsit azonban még nem szállítottak le, a nem teljesítés kockázatát pedig a magyar emberek és a magyar állam viseli.

Magyar Péter hozzátette: a társaság az oroszok kiszállása környékén még gyorsan 10 milliárd forint osztalékot fizetett ki a tulajdonosainak, majd a 15 milliárd forintos veszteséget hozó év után is kétmilliárd forintot fizettettek ki maguknak a cég eredménytartalékából.

Szijjártó Péterék és az Eximbank történelmi exportsikereket ígért, végül azonban már 28,5 milliárd forint veszteség és egy felszámolás keletkezett, miközben a történet még nem ért véget.

A miniszterelnök szerint ez az üzleti kudarc a MÁV működését is veszélyeztette, és volt olyan időszak, amikor osztrák járműveket kellett bérelni. Jelenleg is sok száz ember munkahelye van veszélyben a Dunakeszi Járműjavítóban.

Magyar Péter közölte: a Tisza-kormány vizsgálja, mi lenne a legjobb megoldás, és tárgyalni fog az egyiptomi partnerekkel is. Azt kell eldönteni, hogy a rossz feltételek ellenére érdemes-e fenntartani az ügyletet, és ezzel minimalizálni az állam, a magyar költségvetés és a magyar emberek veszteségét, vagy inkább célszerű kiszállni belőle.

A harmadik ügyben hűtlen kezelés, hanyag kezelés és csődbűncselekmény gyanúja miatt került sor feljelentésre.