Gyurkó Szilvia: Ősszel már kevesebb gyermek fog a kórházakban élni

kórház;gyermekek;Gyurkó Szilvia;elhelyezés;

2026-07-23 11:06:00 CEST

Az államtitkár megerősítette, hogy a javítóintézetek várhatóan 2026. október 1-jétől visszakerülnek a gyermekvédelmi rendszerbe.

Jelenleg mintegy 320 gyerek él kórházi osztályokon, noha többségüknek már nincs szüksége egészségügyi ellátásra - mondta a gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár a Klubrádió Reggeli gyors című műsorában.

Gyurkó Szilvia úgy számol, október–november környékén már láthatóvá válhatnak a helyzet javítására tett intézkedések első eredményei.

A gyerekek azért nem hagyhatják el a kórházat, mert nem térhetnek vissza a családjukhoz, vagy nincs számukra megfelelő gyermekvédelmi férőhely. Az esetek áttekintésére több minisztérium részvételével koordinációs testület alakult, amely valamennyi érintett gyerek helyzetét külön vizsgálja. Ahol lehet, a vér szerinti családba való hazagondozást kell elősegíteni, ahol pedig erre nincs mód, megfelelő elhelyezést kell találni.

„Egészséges gyerekeknek semmi keresnivalójuk nincs kórházban” – fogalmazott az államtitkár. Ugyanakkor pontatlannak nevezte azt az állítást, hogy a gyerekeket egyszerűen hátrahagyták volna, mivel sok esetben hatósági döntés akadályozza meg a hazatérésüket. A kialakult helyzetet a gyermekvédelmi rendszer kudarcának nevezte.

Az intézményi férőhelyhiány ennél jóval több gyereket érint. Mintegy 1600 gyerek esetében már döntöttek a családból való kiemelésről, de nincs számukra hely, további közel 2500-an pedig arra várnak, hogy a jelenlegi gondozási helyükről megfelelőbb ellátásba kerüljenek. A gyermekvédelmi intézményekből több száz gyerek van tartós szökésben. Gyurkó Szilvia mindezt a férőhelyek és a szakemberek hiányával hozta összefüggésbe, és új nevelőszülők, valamint speciális gyermekotthoni férőhelyek bevonását tartja szükségesnek.

A kórházban maradó gyerekek átlagosan több mint száz napot töltenek egészségügyi intézményben. Évente nagyjából az érintettek harmadának rendeződik a helyzete örökbefogadással, nevelőszülői elhelyezéssel vagy hazagondozással, közben azonban folyamatosan új gyerekek kerülnek ugyanebbe a helyzetbe.

Az államtitkár szerint a problémát nem lehet egyetlen intézkedéssel megoldani, ezért olyan törvénycsomagot készítenek elő, amely a családból való kiemelések számát is csökkentené. Az interjúban azt is megerősítette, hogy várhatóan 2026. október 1-jétől a javítóintézetek visszakerülnek a gyermekvédelmi rendszerhez. Az ehhez szükséges jogszabály előkészítése folyamatban van, de még nem került a parlament elé.